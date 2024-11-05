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快訊／梨山天坑有救了！公路局改變工法將提前通車 果農喊加油

記者李陳信得／台中報導

康芮颱風帶給大梨山地區強風豪雨，造成道路多處坍方中斷，也讓果農栽種的水果損失慘重，目前大多路段經公路局搶通並持續恢復路容中，惟台8線83K因大量雨水沖刷出現掏空，且迄今仍地下水不斷湧出影響回填作業，公路局總工程司及谷關段到現場勘查隨著挑戰不斷調整工法，預計11日之前將會搶通先開放小型車通行。現場居民得知公路局承諾後回應大喊加油。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼公路局總工程司及工務段人員至現場勘查改變工法，將比預期通車提前完成，果農也用推車將疏果送出，並向搶修人員大喊加油。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

康芮颱風已遠離數天，台8線83K路段坡面仍有源源不絕的地下水湧出，1日工務段運用山上既有的材料如破舊塊狀護欄、帆布等等工法，仍舊不敵地下水。雖然經過努力已將表面的流水引流現場，但山頂上福壽山方向的地下水仍是一大挑戰。

公路局總工程司會谷關工務段人員至現場研擬隨即調整工法因應，改採用鋼板配合太空包先回填外側形成擋牆，再逐步回填土石料，經昨(4)日下午調整工法後，今(5)日已有加速進展的效果，原則預計11月11日中午才能搶通，預期能先恢復小型車輛通過。谷關段進而再調整搶修工法，改以鋼板、太空包等方式填築底部，以抵抗伏流水沖刷，希能儘早搶通，以恢復大梨山地區通行。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

由於目前大梨山地區出產蜜蘋果、甜柿，83K過後還有為數眾多的果園急需採收，囿於災點地下水不停湧出導致土壤鬆動難以承壓，無法提供農地搬運車輛通過，工務段在與地方協調，訂在每天早中晚各一次，每次半小時由徒步、推車方式讓農產品得以運出，緩解果農急迫需求。果農獲知將會儘速修復通車後，也向搶修人員大喊加油。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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