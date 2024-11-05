全國首套「機場空側模擬系統」明年移交桃機　防塞機之亂

▲機場空側模擬分析系統可預先模擬各種機場歲修、工程影響，以提升機場管理。（圖／運研所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園機場今年3月南跑道歲修，造成航班延誤大亂，引發關注。交通部運輸研究所耗時6年、投入1124萬元建置全國第一套「機場空側模擬分析系統」( Airport Airside Simulation and Analysis System, 簡稱AASAS），明年移交桃園機場公司，可預先模擬機場歲修、工程影響情況，強化機場空側管理，提升機場營運效能。

運研所2017年起與國內財團法人成大研究發展基金會合作，研發本土化機場模擬技術，建置本土化的「機場空側模擬分析系統」，可簡化運算、降低成本，預先算出空側瓶頸量，方便機場公司模擬各種情況。

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運研所副所長王穆衡表示，過去國內各機場進行維運興建，要委託國外團隊或顧問公司預先模擬情境，每一次專案服務費要價上千萬元，成本昂貴，且台灣機場與國外特性不一樣，模擬狀況未必能貼近台灣實際使用情形。

▲機場空側模擬分析系統投入千萬元開發，明年移交桃園機場公司使用，提升機場營運效能。（圖／運研所提供）

王穆衡指出，機場空側模擬分析系統功能，包括機場空側場面管理、航班管理、專案管理及模擬評估，使用者可自由設定機場場面配置、參數數值、機場起降航班數量、起降間隔，可設定空側運轉情境，起飛、降落、滑行等，以及拖機與地停等實務操作；並可因應不同天候及工程變動情境，進行方案評估與擇選。

今年3月桃機南跑道歲修，出現「塞機之亂」，運研所組長賴威伸指出，機場空側模擬分析系統在事後也模擬當時歲修作業的情境，在關閉一跑道的情形下，出發延滯為平常的72至193倍，過程延滯為平常的16.7至20倍，與實際發生情形相近。

王穆衡說，機場空側模擬分析系統10月在民航局與桃機公司各完成1場軟體教育訓練，未來跑一個專案僅需幾秒鐘到1小時，也可擴大至國內各機場使用，明年將移交給桃機公司使用，強化機場空側管理及方案評估，並可進一步撙節相關成本及提升機場營運效能，未來在經費允許之下，升級系統，讓功能更全面性。