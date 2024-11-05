交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛　她崩潰求解

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和大11歲男友交往9個月，雖然雙方互動親密，對方也會挑逗她，但始終不願有性行為，讓她十分不解，如今她忍無可忍，只好發文求問「是我太色，還是我男友怪？應該怎麼溝通比較好？」

女網友在Dcard發文提到，「感覺這好像通常都是男生的困擾，但偏偏就發生在自己身上。我今年23歲，這是第二段感情，目前我還沒體驗過終極版性經驗，加上男友比自己大11歲，總說不想要佔我便宜，所以交往9個多月以來都沒有愛愛過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，他們有親密互動時，都是她幫男友口交或用手解決，「而他會羞辱我和挑逗我胸部或耳朵，但永遠都是要我穿好內褲。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

直到這個月，因為她去拔牙，男友怕她口腔感染，所以表明先暫時不開房，這讓她難以接受，委屈直呼「這要求很過分嗎？我應該怎麼溝通比較好？」

對此，網友們紛紛回應，「只能說...遇到這樣的男生，請好好珍惜」、「建議適當的情趣，一步一步來，從抱睡開始看看」、「還以為是我發的，年齡還跟你們一模一樣，我跟男友超過1年沒做，超哭」、「他會不會有性障礙？」「34歲，上班太累，只想睡覺而已」、「配偶欄可能有人？」