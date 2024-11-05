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裸男「全身沾滿屎」炸穿泰網咖天花板！一條腿吊掛　超噁畫面曝

▲▼裸男「全身沾滿屎」炸穿網咖天花板！。（圖／翻攝自thaiger）

▲男子被發現時，一條腿掛在天花板上，整個人被卡在夾層內。（圖／翻攝自thaiger）

記者王佩翊／編譯

泰國一名英國籍遊客前往芭達雅度假時，疑似因為喝醉酒，從飯店陽台跌落，沒想到劇烈的撞擊當場砸穿位在飯店1樓的網咖天花板。他被發現時，整個人卡在天花板上，只有1條腿懸空吊在外面。不僅如此，他全身赤裸沾滿糞便，導致網咖內惡臭蔓延，嚇得許多玩家紛紛逃離現場。

根據《每日郵報》報導，51歲的英國籍男性遊客11月4日被發現砸穿飯店1樓網咖的天花板，受困於夾層中，所幸經通報後成功被警消安全救出。該名51歲男子9月23日抵達泰國，並前往觀光勝地芭達雅，同時入住當地紅燈區的一間飯店。

11月4日凌晨，他回到飯店房間後，疑似喝得爛醉，因此發生意外。當時，飯店員工聽到房間內傳來呻吟聲和撞擊聲，但並未過於在意，直到這名男子全身赤裸卡在1樓網咖的天花板苦苦求救，眾人才驚覺大事不妙。

男子的雙腿竟直接穿破網咖的天花板。當時網咖內還有許多過夜上網的顧客，荒謬景象也瞬間讓現場陷入一片混亂。而目擊民眾則是立刻通報警察。

▲▼裸男「全身沾滿屎」炸穿網咖天花板！。（圖／翻攝自thaiger）

▲男子全身赤裸、沾滿糞便。（圖／翻攝自thaiger）

急救人員抵達後，成功營救該名英國男子，但發現他神情恍惚，全身赤裸且沾滿糞便。所幸經確認，男子僅受到輕傷，救護人員用毯子替他遮擋重要部位後，就將他送往附近醫院接受治療。

警方及飯店員工事後檢查男子房間時，更發現一股「令人作嘔的惡臭」，而地板上則布滿糞便。不過經過全面搜查，警方並未在房間內發現任何違法物品。警方表示，「我們可以猜測他在房間內做了什麼，導致房間如此髒亂，但確認並無違法情事。」

一名事發當時在店內上網的28歲顧客索姆拉克‧森索表示，當時約有20多名顧客在網咖內上網，而他也在玩遊戲，但忽然聽到樓上有撞擊聲，接著天花板突然裂開，隨後竟有人腿從天花板中掉下來，網咖內更是瞬間布滿糞便，臭氣熏天。

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