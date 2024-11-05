「針頭掉進陰道」卡18年！護士手滑害慘泰人妻　恐怖X光照片曝

▲泰國一名婦人18年前生產時遇到醫療事故，醫護竟將針頭留在她的陰道內。（圖／翻攝自thairath）



記者王佩翊／編譯

泰國南部陶公府一名婦女18年前生產時，因為會陰撕裂，必須緊急縫合，然而參與手術的護理師卻將針頭掉進她的陰道。當時接生醫師試圖找尋針頭，但未能成功，便直接縫合，導致該名婦女下腹持續疼痛，長達10多年，直到2023年在一間醫院進行X光檢查時，才在下體發現一根針頭。

根據《泰國日報》報導，陶公府一名36歲婦女18年前生產時，因為下體撕裂，必須進行產後縫合。然而當時一名護理師卻意外將針頭遺留在婦女的體內。醫生發現後，雖試圖用手尋找針頭，但未能成功，只得繼續縫合，以防產婦因為產後出血過多，引發其他併發症。

女子自那時起，便持續感到下腹疼痛，直到2023年她在宋卡府一家醫院進行X光檢查時，才發現體內竟然留有針頭。醫生2度為她安排手術，但因為針頭的位置不穩定，時而滑動，導致無法準確定位針頭所在位置，移除手術難以進行。

由於需要定期追蹤治療，該名婦女每個月需前往醫院3到4次，雖然能夠使用泰國健保，但是交通與食宿費用也成為家庭負擔。因此，她轉而求助「巴威娜兒童及婦女基金會」，希望能獲得幫助，而基金會也表示，將全力提供必要的資源，協助她解決多年來的困擾。

報導並未提及該名婦女是否計劃對當時的醫院、醫生或護理師提出法律訴訟。

另一方面，類似的醫療疏失在泰國屢見不鮮，最近也有一名婦女因子宮內留下紗布導致感染重症。