掌摑2歲姊、9月嬰揍到腦出血！22歲夫妻沒良心：瘀青擦藥就會好

▲9個月大的女嬰被親生父母揍到腦出血，送醫進行開顱手術後救回一命。（圖／示意圖／達志影像）



記者黃資真／台中報導

台中一對22歲蔡姓丈夫、張姓妻子育有2名女兒，常因年僅9個月的小女兒哭鬧而動手掌摑、巴頭，某日一家人到旅館投宿時，蔡男更在電梯內對2歲大女兒掌摑，經過連日的虐待下，小女兒因腦出血昏迷，夫妻倆才發覺事態嚴重，送醫救回一命，台中地院依傷害罪判處蔡男1年10月、張女1年3月。

判決指出，蔡男先在今年5月10日晚間7時許，因嫌小女兒哭鬧，毆打雙腿2下；5月12日凌晨因小女兒想睡覺哭鬧，又徒手全力毆打後腦勺2下、臉部1下、手掌1下、大腿左外側2下、大腿右外側2下；張女部分，她先在5月初某日，徒手揍小女兒頭部1下；5月12日下午1時許徒手拍小女兒臉部1下，並劇烈前後搖晃4下。

5月15日凌晨12時57分一家四口入住旅館，蔡男因不滿2歲大女兒無法自行站立，見她跌坐在地，竟又以左手掌摑臉部1下，使其受有左臉頰挫傷，進房後張女在凌晨1時許再度對小女兒前後搖晃，直到下午3時許，夫妻倆發現小女兒翻白眼昏迷，才發現事態嚴重，送醫搶救，因受有右側硬腦膜下出血及受虐性腦傷，緊急開顱手術後撿回一命。院方發覺女童傷勢不對勁，報警處理，全案才曝光。

▲2歲大女兒在旅館電梯內被爸爸掌摑倒地，站不起身。（示意圖，非本案當事人／CFP）



檢方起訴指出，偵訊時蔡男自稱，有施用愷他命、欠債80多萬元、月收不固定，因為生氣情緒控管不好才打女兒，可見幼童所處教養環境不佳，甚至自承施暴後因為太累沒帶孩子去看醫生，張女也說「我們都想說只是瘀青擦個藥就會好了」，不認為自己毆打子女的行為有何不妥之處，為人父母竟展現如此般不負責任的心態，令人髮指。

法官認為，蔡男不顧女兒年幼，接續毆打妨害其身心健全發育，偵查之初否認犯行，檢察官拿出監視器畫面打臉才認罪，顯見其法治觀念薄弱、親職能力嚴重不足，依2個成年人故意對兒童犯傷害罪，合併處1年10月；考量張女坦承犯行，依1個成年人故意對兒童犯傷害罪處1年3月。全案可上訴。

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