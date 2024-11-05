超狠！台中蒙面男為5萬「狂砸賓士20秒」　不甩警察北北在旁邊

記者許權毅／台中報導

台中市黃姓男子與林姓男子有5萬塊債務糾紛，4日凌晨5點多，持鋁棒到南屯區一間KTV前，找到林男的賓士愛車就拚命亂砸，且另名同夥楊嫌就騎車等在一旁接應，還全程錄影。有員警當時就在KTV前執行守望勤務，警車就在旁邊，立即衝出攔人，但仍被黃、林逃逸，所幸警方掌握車牌，4小時後就將他們逮捕到案。

▲台中一名黃嫌昨日夥同未成年楊嫌，前往南屯區某KTV前砸車，不甩警車就在他後面。（圖／翻攝黑色豪門企業）



第四警分局說，南屯所員警4日凌晨5時許於文心南路執行守望勤務時，發現一名男子手持棍棒靠近KTV門口，砸毀停在門口的一輛賓士車，看見另台類似車款也動手砸數下，整個過程僅20秒，隨即跳上接應機車。

▲▼警方行車紀錄器拍下2人樣貌、車牌等資訊，警方以車追人，迅速在4小時內逮人。（圖／記者許權毅翻攝）



事發突然，就在KTV前執行守望勤務的員警立刻持警棍下車追捕，但2人早有準備，速度之快讓員警來不及逮人。不過，警方行車紀錄器早就拍下車牌，再利用路口監視器以車追人，4小時內就將人逮捕，確定為18歲黃嫌犯案，接應的則是未成年的楊姓少年。

經了解，黃嫌跟被害的26歲林男有5萬塊債務糾紛，黃心生不滿，得知林男4日行蹤後，夥同楊嫌前往犯案，以百米速度衝刺靠近該車，砸毀車輛擋風玻璃、左後照鏡後，馬上跳車逃逸。

警方說，員警第一時間衝下車追趕約20公尺，犯嫌仍趁隙加速逃逸，全案順利將人逮捕到案後，依毀損罪嫌移送台中地檢、少年法庭。