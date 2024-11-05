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酒駕衝撞3次！警連開5槍「後座女中彈亡」…挨告過失致死判決曝光

▲桃園市八德警分局八德派出所曾姓副所長去年3月間追查酒駕案，連開5槍卻誤擊後座楊姓女乘客致死，警方當時將吳姓男子轎車扣留。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲曾姓副所長追酒駕遭衝撞連開5槍，後座女乘客中彈亡。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

前桃園市八德警方局曾姓副所長2020年3月間追查酒駕時，因吳姓駕駛拒絕攔查、三度倒車衝撞警車，曾姓副所長見狀隨即從後方連開5槍逮人，不料，後座楊姓女乘客卻不幸中彈身亡，為此曾姓副所長吃上過失致死官司。桃園地院1日判曾姓副所長無罪。

根據檢方調查，2020年3月27日深夜11時許，曾姓副所長執行巡邏勤務時，發現48歲吳男酒駕載著李姓、蕭姓男性友人以及楊姓女友人上路。吳男面對警方攔查加速逃離， 行經建國路442巷一處T字路口時，因車頭撞上前方建物牆面，後方又有警車卡住受困，他重踩油門倒車衝撞警車2次，先撞出空間後，再準備右轉逃離現場。

曾姓副所長見狀，隨即舉槍朝吳男駕駛的車輛後方連開5槍，其中2槍從後車牌處射入，擊中後座楊女的左大腿、左小腿、左後背等處，楊女臟器受損出血，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告死亡。

▲桃園市八德警分局八德派出所曾姓副所長去年3月間追查酒駕案，連開5槍卻誤擊後座楊姓女乘客致死，後座燈組上有明顯彈痕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

楊女家屬對員警抓酒駕連開5槍一事感到無法理解，向曾姓副所長提出過失致死告訴。檢方認為，曾姓副所長應該注意吳男衝撞警車的原意並非是衝撞執勤警員，而是為了駕車逃離，且第3次倒車時曾姓副所長與其他員警的生命、身體都沒有遭受到迫切的危害。

另外，檢方指出，為了逮捕酒駕開槍造成他人死亡，不符合警械使用條例規定，若沒有把握開槍射擊不會造成人員死亡，應該放棄開槍，認定曾姓副所長用槍逾越比例原則，依照過失致死罪將他起訴。

桃園地方法院勘驗警車行車紀錄器，並對照現場照片後認定，吳男有危險駕駛行為，對用路人的生命、身體造成重大危害。再勘驗現場路口監視器的開槍畫面，加上彈道重建報告及內政部警械使用調查小組調查報告，可以發現曾姓副所長所射擊的子彈，都是向下角度射擊，射擊目標並非於位於水平線附近的駕駛或乘客，而是在車輛的輪胎，要讓車輛喪失動力。

桃園地院認為，曾姓副所長衡酌當時情況的急迫性，及所可能造成危害的嚴重性，用槍時機符合警械使用條例相關規範，且未逾越必要程度，曾姓副所長並無過失，判他無罪。

▲桃檢檢察官30日上午在桃園殯儀館相驗楊姓女子，法醫向檢察官說明解剖過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲檢方針對楊女遺體進行相驗。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

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