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台中童遭撞輾亡...路權團體畫出改善圖：人行道可增2m緩衝區

▲▼ 。（圖／行人零死亡推動聯盟發起人黃筠倧提供）

▲台中男童遭撞輾亡路口，路權專家繪製該路口可改善處圖示。（圖／行人零死亡推動聯盟發起人黃筠倧提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名12歲黃姓國小男童騎乘腳踏車疑似竄出，在斑馬線上遭機車、休旅車撞輾死亡。今日交通局、第五警分局以及路權團體到場會勘，確定該路口將從離峰閃紅黃燈，改為全時三色燈號等措施。路權團體黃筠倧親自繪製路口改善圖，建議人行道增加緩衝區、增加行人庇護島，也提出可設「行人按壓鈕、車輛全停」。

▲台中童遭撞輾亡...路權專家動手畫出改善圖「人行道可增2m緩衝區」。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市北屯區敦化路、仁平路口。（圖／記者許權毅攝）

行人零死亡推動聯盟發起人黃筠倧指出，該點停車格所衍伸到路口的空間，既然沒辦法被車流給運用，還會讓停車車輛跟車流出現交織，不如擴大人行道，同時還可讓準備通過馬路的行人有2米以上緩衝區。

黃筠倧也建議，該路口雙向車道寬，應增設行人庇護島，避免無法一次通過的行人在馬路中間遭遇風險。另外，該路口車流量不多，但要改為24小時三色號誌沒問題，可嘗試增設「行人全紅燈，按壓專用鈕」，讓車流全部停下，行人能順利通過，此法在日本較常見。

交通局說，該路口馬上能改善的作為有，改善為全時三色號誌、補繪斑駁行穿線以及增設「警52」測速取締標誌。其餘包含行人庇護島、自行車專用道以及其餘細項，將待後續研議後再行補強。

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