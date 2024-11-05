戰小粉紅「英國鋼琴家」要來台？網見「1跡象」狂刷一排：歡迎

▲英國鋼琴家卡瓦納曾公開舉台灣國旗。（翻攝Dr K Boogie Woogie臉書）

圖文／鏡週刊

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）因直播演奏鋼琴時與中國小粉紅槓上爆紅，多次以行動「辱華」，讓小粉紅氣炸。而曾舉我國國旗、喊「台灣加油」的卡瓦納，昨（4日）發文寫下所有跡象指向台灣，引發網友熱議他是否將來台。

卡瓦納今年初因為於倫敦火車站直播演奏鋼琴時，遭中國「小粉紅」打斷，宣稱要保護他們肖像權，要求他別拍攝他們並刪除影片，甚至威脅訴諸法律，讓卡瓦納非常不解，現場圍觀者越來越多，影片曝光後爆紅。

後續卡瓦納也與中國「槓上」，包含用中文、台語說「台灣加油」，高舉我國國旗、穿上印有我國國旗愛心圖案的上衣相挺等，甚至還於鋼琴放上「小熊維尼」玩偶，嘲諷意味十足。

昨卡瓦納於臉書發文，照片中他用手指向地鐵的台灣廣告牌，並寫下「All signs lead to Taiwan（所有跡象都指向台灣）」，附上3個我國國旗表情符號，引發討論。不少台灣網友猜測他有機會來台，紛紛留言說「歡迎來台」，藝人吳鳳也留言「等你」。

▲卡瓦納發文洩端倪。（翻攝Dr K Boogie Woogie臉書）



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