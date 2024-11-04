共享汽車行車搖晃+雙黃線迴轉　南港警攔檢查獲大麻電子煙

記者張君豪／台北報導

10月22日凌晨2時許，北市南港警方巡邏時在轄內興南街看到一輛藍色i共享汽車行車不穩，且違規跨越雙黃線，警員立即上前攔停。發現林姓駕駛（男、31歲）神情緊張冒汗，副駕駛座上放了一支電子煙，警方要他下車受檢。



▲林男疑似吸食大麻電子煙油毒駕，遭警方逮捕移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

林男駕駛否認有吸食電子煙，員警用毒品檢驗試劑檢測時，才坦承為己所有，並主動告知手套箱內仍有煙彈及吸食器充電頭，經初步檢驗該菸彈含有二級毒品大麻成分，訊後依違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦。





林男坦承持有大麻煙油電子煙，但辯稱未毒後駕駛，不過警方攔查時蒐證錄影，發現其行車軌跡不穩，且違規跨越雙黃線行駛，依規定製作毒駕觀測表及尿液檢測；警方指出，若林男檢測報告結果為陽性，除依違反道路交通管理處罰條例35條逕行舉發，林男行為也將觸犯刑法185-3條公共危險罪，警方調查後將林男移送士林地檢署偵辦。

南港警方呼籲，毒品嚴重危害身心健康，若於駕駛交通工具期間毒癮發作，更會因判斷力及反應力降低而生意外，籲請民眾遠離毒品保障自身與他人安全。

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