詐團海削3億！新北分署法拍3名車　吉普界明星「藍哥王」也有

▲新北分署拍賣詐騙集團利用不法所得購入的3部名車。（圖／新北分署提供，下同）



記者黃資真／新北報導

刑事警察局今年3月破獲一起由安姓男子等10餘人的詐團，利用證券交易商名號鼓吹民眾投資，獲利超過3億元，破案後查扣多部車輛、上百萬元現金，新北分署訂於本月11日上午11時拍賣3名被告的「JEEP 藍哥王」及 BMW X5、VOLVO S60等3台名車，歡迎民眾到在新北分署12樓拍賣室競標。

新北分署說明，該詐騙集團假借「保富、富盛」等證券交易商名號，向不知情民眾招攬投資未上市股票，主打生技醫療產業，不斷鼓吹公司前景看好，上市櫃後股價必定翻倍，且能獲取高額報酬，致被害人信以為真，投入畢生積蓄，粗估不法金流超過3億元，全案經依刑法加重詐欺取財及違反證劵交易法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並循線查扣多部車輛、上百萬元現金及12隻庫柏立克熊精品公仔等。

北檢為追徵被告等人犯罪所得，並與新北分署聯手貫徹行政院力推之「五打七安」政策(五打：黑、金、槍、毒、詐；七安：治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安)，於9月2日囑託新北分署就已扣押之3名被告所有之車輛各1部辦理變價。

▲「BMW X5XDRIVE25D」為2021年3月出廠。



其中最吸睛者為新車要價600萬以上，俗稱「Jeep 藍哥王」之「Jeep Wrangler Rubicon 392」，該部車為吉普車界之明星車款，2021年11月出廠，車身藍色，排氣量 6417c.c.，行駛里程數2萬1,336公里，計至今年10月17日止，尚欠使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等合計8萬餘元，計至今年11月11日止，尚欠車貸282萬餘元。依據鑑價報告所載，該部車輛「6.4 升 V8 引擎榨 470 匹馬力」全球限量3,700輛，中古市場無貨源。被告向檢察官表示，該部車輛應尚有560萬元價值。

其次為新車要價345萬以上之「BMW X5XDRIVE25D」，該部車為2021年3月出廠，車身黑色，排氣量1995c.c.，行駛里程數2萬8,879公里，計至今年10月17日止，尚欠汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等合計4千餘元，計至今年11月11日止，尚欠車貸88萬餘元。

再次為「VOLVO S60 T5 TURBO」，該部車為2011年2月出廠，車身黑色，排氣量1999c.c.，行駛里程數13萬8,005 公里，計至今年10月17日止，尚欠使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等合計1萬1千餘元，計至今年11月11日止，尚欠車貸9萬餘元。

▲「VOLVO S60 T5 TURBO」為2011年2月出廠。（圖／新北分署提供）



以上3款車輛現均放置於林口違規車輛保管場(新北市林口區文化北路 1 段 526 巷 2 號之 1)，將於本月6日上午10時至11時開放給有興趣參加競標之民眾至保管場察看及檢視車況。得標之民眾應另外支付每部車鑑價費2,000元，並應自行以拍定之價金匯款給融資業者繳清車貸，其餘價金則匯款至新北分署301專戶，於提出繳納證明

後，新北分署始交付車輛，准予過戶及塗銷刑事扣押之禁止處分登記，於過戶時另應繳納該部車輛相關欠稅、欠費及罰鍰等。

新北分署呼籲詐團成員「諸惡莫作」，儘早縮手，以免大禍臨身，併殃及家人，及於後世子孫。另以上拍賣資訊如與拍賣公告所載不符者，概以拍賣公告為準。欲知新北分署拍賣動產詳情之民眾，請上新北分署官網(https://www.pcy.moj.gov.tw/)首頁點閱「動產拍賣」專區，瀏覽相關拍賣公告及教學資訊。另新北分署除全程臉書直播外，並提供 QRCode 供民眾連結獲取即時拍賣資訊，歡迎民眾運用。