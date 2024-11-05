總預算案若遲不付委　卓榮泰：軍公教調薪勢必會拖延

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭藍白擋下，行政院長卓榮泰今（5日）赴立法院進行最後一天的「補考」報告。對於是否擔心仍舊無法付委？卓榮泰備詢時說，「擔心是有，但是一定要有信心」；卓也說，若總預算遲遲無法通過，軍公教調薪勢必會拖延，還包括省道改善計畫、護理人員的整備計畫、住宅家電的效率提升計畫、公路運輸系統永續發展等，都會受影響。

民進黨立委賴瑞隆質詢時問到，對總預算付委有沒有信心？會不會擔心？卓榮泰說，「擔心是有，但是一定要有信心，且最終會讓國人感受到行政立法兩院通力合作」。

卓榮泰說，這次禁伐補償我們希望大家有前提共識，我們共同尋找資金來源，把這次的程序完全補正，將來大家彼此按照這樣的共識跟程序進行法律案跟預算案。賴追問，所以院長可以同意6萬，但是用這3個解方來解？卓說，「這是要解決今年的問題，我們願意這樣來做思考，前提原則要先確立」。

接著賴瑞隆問，如果預算遲遲無法通過、無法付委審查，對於軍公教調薪會影響？卓榮泰說，軍公教調薪272億中，有50億是由地方政府編、90億是中央政府補助給地方，「這個將來預算如果沒有即時完成，勢必會拖延」。

卓榮泰還指出，這次健全台電財務的補貼，希望以前的補貼政策跟目的事業主管機關能夠有所因應，所以會回到目的事業主管機關編列，這部分可能會造成將來用電上或電費收取上，彼此之間造成很多不便。

道路改善經費104億是否會受到影響？卓榮泰說，包括省道改善計畫、護理人員的整備計畫、住宅家電的效率提升計畫、公路運輸系統永續發展等，都在補助給地方的676億中。卓也提到，還有前瞻基礎建設的703億，前四期的執行地方都非常需要，也希望趕快落實。