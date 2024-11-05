禁伐補償是原則問題　卓榮泰：不是在意幾億、憲法跟法律必須履行完整

▲國民黨立委牛煦庭質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰今（5日）赴立法院進行最後一天的「補考」報告。藍委牛煦庭問及預算分配議題，卓榮泰說，「從算術問題來看確實可以如此，但是從原則問題來看不可以」，如果在提出施政報告外突然多出一個政策、一筆預算，若這形成慣例，未來行政院施政報告變成廢紙一張，「原則問題不可以改變」。

國民黨立委牛煦庭質詢時拿出過去原民會備詢的影片，卓榮泰說，該段備詢畫面講了很多如果、大概、倘若，「就是設定很多條件，所以必須要滿足這個程序」。但牛說，法已經三讀通過了，那當然要執行，都有徵詢、有討論，「前朝同意，難道換了新人不買單嗎？恐怕有失風範」。

牛煦庭表示，立法院遵循《憲法》第70條，不得為預算增加，不能等到原民會把預算送進來後說20億不夠改成40億，這樣違憲，立法院唯一能要求行政院依法編列的武器，只有在程序委員會或大院阻擋，希望行政院提出具體可行的方案。過去的新十大建設、老農津貼調整、擴大內需公共建設案等，都是這類的修正案例。

而對於財源的問題，牛煦庭說，有17個部會有超過15億以上的賸餘，「3兆多的預算如果稍做檢討，各部會可以節省的案子節省一下、調整一下，這20億的財源就跑出來了」。

對此，卓榮泰表示，這只對一部分，「從算術問題來看確實可以如此，但是從原則問題來看不可以」，如果在提出施政報告外突然多出一個政策、一筆預算，若這形成可行的慣例，將來行政院施政報告變成廢紙一張，「原則問題不可以改變」。

卓榮泰說，支持從政策來討論後彼此找出一個財源，用基金、用二備金、用追加預算都有意見，「資金的來源到現在如何解決？希望透過朝野協商找出一個大家都接受，以後建立一個憲法跟法律的規範原則，找出解決方案」。卓強調，不是在意幾億、在總預算的佔比，是憲法跟法律的條文必須履行完整程序。