外國客買手搖飲！用蹩腳中文「連闖6關」崩潰了　萬人笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前買手搖飲時，撞見一位外國客人努力用中文點餐，沒想到接連被問甜度、冰塊，連珍珠大小都要選，讓他差點崩潰。對此，上萬網友洗版笑回，「外國人很努力融入台灣文化」、「光載具就難倒一堆外國人」。

網友昨日在Threads發文提到，當天買手搖飲時，前面的外國人用著蹩腳的中文努力嘗試點餐，起初對方點了一杯冬瓜露，由於該品項尚未開賣，只好改點一杯鮮奶茶，怎料一連串問答就此展開。

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外國客：窩（我）要一杯鮮奶茶吧！

店員：我們有紅玉、紅烏龍、阿薩姆，伯爵。

外國客：痾...伯爵吧！

店員：甜度冰塊？

外國客：半糖少冰。

店員：中杯大杯？

外國客：中杯。

店員：要不要加珍珠？

外國客：好。

店員：大顆小顆？

外國客：小顆。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

在猝不及防被一連串問題後，外國人已經狂冒汗了，本以為終於結束點餐環節，結果店員再度開口，問道「（珍珠）黑的還白的？」

聞言，原PO與外國客同時笑出聲音，他也不禁直呼，「台灣手搖飲真的有夠客製化。」

PO文掀起熱烈回響，大票網友留言表示，「最後還要問，載具要嗎？自帶杯嗎？Line Pay嗎？有集點卡嗎？」「點杯飲料要過五關斬六將的感覺XD」、「滯留台灣第七年的歪（外）國人表示：每次點飲料都像在考試。我不會說我上次點冰沙說要半糖少冰」、「外國人買個手搖杯，像是中文聽力考試最高級」、「以為結束了 ，結果還有會員載具？要袋子嗎？怎麼付款？」「外國人表示有點緊張」。