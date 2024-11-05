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極右翼預告號召「挑戰選票爭議」　美大選過後恐爆騷亂

▲▼川粉國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為川粉2021年在國會大廈前示威。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報4日報導，美國多個支持前總統川普的右翼組織透過社群平台Telegram進行號召，包括極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys），要求關注選舉民調捍衛權利，為挑戰選票爭議做準備。這狀況令人擔憂，美國大選過後發生暴力動亂的可能性。

紐約時報鎖定分析近50個Telegram帳號發布的100多萬條訊息，發現一場大規模且互相關聯的運動，旨在質疑總統大選可信度、干擾投票過程並可能對選舉結果提出異議。這些Telegram帳號約有50萬名成員，大多是2020年總統大選後創建。

部份的人發布武裝人員的照片，也有人散播陰謀落，例如川普若沒有在投票日勝選，等同司法不公，需要群起反抗。極右派團體「驕傲男孩」發布的其中一則貼文提到，「要嘛和抵抗組織站在同一陣線，要嘛下跪心甘情願接受暴政（tyranny）和壓迫」。

紐約時報查看逾10州「選舉誠信」組織發布的訊息，包括賓州、喬治亞州、威斯康辛州、北卡羅來納州等，這些組織發布的貼文內容散布大量假訊息與陰謀論，也有暴力圖像。分析發現，有4000多則貼文鼓勵成員採取行動，出席地方選舉會議、參加示威集會、捐款等。

其他右翼團體發布的貼文敦促成員為應對暴力做好準備，這些通常出現在社群平台上的右翼言論已延伸至現實世界。在新罕布夏州，有Telegram帳號指示群眾親自詢問當地官員關於缺席選票統計情形，在新墨西哥州，群眾被告知利用鏡頭監看投票所，若有必要就通報警方，準備好奮力一戰。

紐約警察局前情報分析師肯尼利（Katherine Keneally）表示，不該認為Telegram帳號這些觀點只是邊緣少數群體的想法，反而該被視為對選舉日以及接下來可能發生事情的警告，因為Telegram通常是組織群眾參加線下活動的核心平台。

為防選舉動亂，各州祭出大規模維安措施。不僅增派巡邏警力、在屋頂部署狙擊手、為選舉工作人員設置緊急按鈕，以及監控無人機，內華達和華盛頓的州政府甚至還動員國民警衛隊防範暴動。

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