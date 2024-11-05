冷空氣來襲「北台灣低溫19度」　銀杏颱風西行周末2地濕答答

▲今、明天冷空氣南下，北部約低溫19至21度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風持續影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今、明天冷空氣南下，北部低溫19至21度，銀杏颱風朝西北方前進，目前來看直接威脅台灣機會低，但周五至周末當颱風西行通過巴士海峽進入南海期間，間接加強東北季風南下強度，北部、東部將有短暫陣雨。

林孝儒今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，本周台灣附近天氣主要都是受東北季風主導，北部及東北部為陰有短暫陣雨天氣，山區有較多累積雨量。

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氣溫部分，林孝儒說，今、明天為北方冷空氣南下影響最明顯的時候，預測高溫僅有22至24度，低溫約19至21度；中南部影響不大，維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約28至30度，低溫約20至23度，日夜溫差較大。

林孝儒提到，輕度颱風「銀杏」各國預測路徑逐漸收斂，顯示周四前颱風將持續朝西北方前進，靠近至呂宋島東北方海面一帶，周五至周末逐漸偏西行通過巴士海峽或呂宋島進入南海的機會最高。

他表示，目前來看直接威脅台灣機會低，但周五至周末當颱風西行通過巴士海峽進入南海期間，將間接加強東北季風南下強度，北部及東部將為陰有短暫陣雨天氣，尤其北海岸、東北角至宜蘭地區降雨相對較持續，須留意有較大累積降雨可能。