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挑釁街頭藝人炎上！尼克星直播人數「衝上24萬」　見真相氣到搥胸

▲YouTuber「尼克星拳擊」近來因誇張的直播風格，在直播圈迅速走紅。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲YouTuber「尼克星拳擊」以誇張的直播風格，在直播圈迅速走紅。（圖／翻攝自尼克星YT、IG）

記者閔文昱／綜合報導

在YouTuber擁有30.9萬的網紅「尼克星」，近日才因干擾街頭表演藝術家演出遭到炎上。不料，他今（4日）開直播時，又疑似遭網友「買流量」，同時在線觀看人數一度衝上24萬，讓他一度興奮大喊「我被國際看見了嗎？」但僅過10分鐘人數就又掉回10萬人以下，得知真相的他也當場搥胸怒喊，「你們不要這樣做可以嗎！」引發關注。

尼克星今天在YT開啟「回山洞」直播，並觀摩射擊遊戲《特戰英豪》的教學課程，不料此時原本才2000多人的觀看人數卻突然默默暴增，等到他注意到時，直播顯示在線觀看人數已突破20萬大關，最高一度衝上24萬，讓他當場看傻，開心大喊「YA！我成功了！」、「我們打進國際市場了！」

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▲尼克星直播觀看人數一度衝上24萬，得知真相氣到搥胸。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲尼克星直播觀看人數一度衝上24萬。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊，下同）

然而，時間僅過10分鐘，觀看人數又瞬間掉回10萬以下，尼克星這才驚覺疑似是有網友「買人數」，氣得一下搥胸、一下學狼嚎，看得出對於美夢落空感到相當失落。不少網友見此也紛紛笑稱，「該醒了阿星」、「國際大台沒了」、「帳號要被停權了」、「今天是最後一次直播了，7天後見」。

▲得知真相後，尼克星氣到搥胸。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲得知真相後，尼克星氣到搥胸。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

事實上，這已不是尼克星第一次被買人數，他過去也曾在直播時從原本2、3千的人數一下被衝到7、8千人觀看，當時他還氣得關播重開，就怕被官方偵測到人數異常影響到帳號。而實際比較其他知名YouTuber的直播觀看人數，號稱台灣YT直播最大台的網紅Toyz（劉偉健），過去在Joeman大麻風波後開啟「Joe是藥對決」直播，最高觀看人數也才10萬人，尼克星此次出現「24萬人大台」的數字，實屬誇張。

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