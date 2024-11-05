BBC分析川普、賀錦麗勝選10大理由！誰拿下「1關鍵族群」先獲勝

▲美國總統大選5日正式登場，各區選情膠著。（組圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

距離美國總統大選登場不到1日，共和黨候選人川普與民主黨候選人賀錦麗在封關民調中仍緊緊互咬，究竟誰能成功入主白宮，仍然難以預測，關鍵搖擺州的選情依然膠著。

BBC在選前1日針對2位候選人進行比較，並分別舉出兩者可能會獲勝的5大優點。從這10個理由來看，雙方各有優勢，無論是川普還是賀錦麗，都有吸引選民的獨特之處，並能凝聚適當的支持群體。BBC也點出關鍵，只要誰能取得中間選民的青睞，就有望成為白宮主人。

▲BBC分析川普當選優勢。（圖／達志影像／美聯社）



川普的優勢：

1. 非現任掌權者

川普並非現任總統，讓他能將現政府的經濟問題視為攻擊點。儘管失業率低且股市繁榮，但多數美國人抱怨生活成本攀升。美國通膨指數在疫情後達到自1970年代以來的新高，這也讓川普有機會向選民提問，「你現在過得比4年前好嗎？」

根據民調，只有26%的美國人對國家的發展方向感到滿意，另有62%的受訪者認為經濟前景不佳。賀錦麗一直試圖成為能夠引起變革的候選人，因此儘管作為副總統，她仍然努力與總統拜登保持距離。

2. 不受負面消息影響

儘管有2021年1月6日的國會大廈騷動、一系列刑事指控以及史無前例被刑事定罪等爭議，川普的支持率依然穩定保持在40%以上。雖然民主黨人和保守人士認為川普不適合擔任公職，但川普的支持者大多認為他是受到「政治迫害」，並非正當指控。而在雙方人馬強烈拉鋸的情況下，川普只需要取得中間選民的選票，就有望獲勝。

3. 非法移民問題的訴求

除了經濟情況，選舉往往還取決於具有情緒影響力的議題，民主黨聚焦墮胎，而川普則是鎖定非法移民問題。川普經常強調邊境危機，並針對非法移民進行嚴厲批評。

在拜登執政時期，邊境衝突創下新高，大量移民的湧入，也影響到了遠離邊境的州。民調顯示，選民在移民議題上更信任川普，且他在拉美裔選民中的支持度相較以往有所提升。

4. 吸引無大學學歷選民

川普的支持群體多為容易感到被政府忽視的選民，特別是勞工階層和農村地區居民。川普成功將許多傳統民主黨支持者轉化為共和黨支持者，並強調關稅保護政策，保護美國工業。若能提高搖擺州農村和郊區的投票率，將有助於填補他在高學歷共和黨支持者中的流失票數。

5. 動盪世界中的「強人」形象



許多選民認為川普在全球動盪中顯得堅定。儘管反對者批評他透過討好獨裁領導人，來削弱美國的國際聯盟，但川普認為自己的「不可預測性」是一種優勢。他指出在他執政期間，美國並未捲入任何重大戰爭。許多美國人對於政府向烏克蘭與以色列提供數十億美元表示憤怒，而川普也藉此吸引厭倦拜登政府外交政策的選民，特別是男性選民。

▲賀錦麗的5大優勢。（圖／路透）



賀錦麗的優勢：

1. 她不是川普

儘管川普有一定優勢，但他依然是一個具爭議的候選人。賀錦麗強調川普回歸可能帶來的風險，將他描述為「法西斯主義者」與民主威脅者，並誓言會帶領美國擺脫衝突，藉此吸引溫和派共和黨人和中間選民，塑造穩定的形象。

2. 她不等於拜登



當拜登宣布退選時，重創民主黨選民信心，但是賀錦麗成功與拜登保持一定距離，並迅速凝聚民主黨的支持。而她的形象也減弱了年齡問題的負面影響，拜登退選，換她上陣後，共和黨原先所攻擊的年齡問題，直接轉移到川普身上，因為川普若勝選將成為最年長的美國總統。

3. 女權倡導者

此次大選是美國最高法院推翻羅訴韋德案與憲法規定的墮胎權以來的首次選舉，因此墮胎議題也成為選戰焦點。支持墮胎權的選民大多支持賀錦麗，此次選舉中有10個州將對墮胎法進行投票，包含搖擺州亞利桑那州，而這有可能提高賀錦麗的投票率。由於賀錦麗有可能成為史上第一位美國女總統，這個具有歷史意義的頭銜，也加強她在女性選民中的地位。

4. 支持者投票率較高

支持賀錦麗的選民群體主要為受過高等教育者和年長者，這些群體的投票意願較高，對民主黨有利。而川普的支持者多為年輕男性及沒有大學學歷的族群，投票率相對較低。

5. 資金優勢



美國選舉成本高昂，而2024年大選更有望成為史上花費最高的選舉。賀錦麗的競選資金募款遙遙領先。根據《金融時報》的分析，自她7月成為候選人以來，所籌資金遠超從2023年1月就開始籌募的川普，且在廣告上投入幾乎是川普的2倍。而資金充裕可能在關鍵搖擺州發揮作用，影響選情。