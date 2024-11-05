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屏東獨居男肝癌過世無人料理後事　枋寮警+「部落心」伸援手

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超會同「部落心」成員捐款助人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超會同「部落心」成員捐款助人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

獨居的屏東縣枋山鄉葉姓男子因肝衰竭不幸過世，由於膝下無子女，與親戚沒有往來，無人協助處理後事支付納骨塔及喪葬費用，枋寮警分局員警得知主動捐款並發起救助，募得5萬3000元協助處理後事。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超日前由枋山鄉楓港村村長林榮吉及村民溫永權得知葉姓男子過世，無法辦理後事，立即與地方善心團體「部落心」成員黃鈴雅、陳建和、孫梅芳、林素珍、席家文、鄭進利、潘美秀、陳丁士、張玉貞、許展榮、尤秀卿、周信宏、林輝星、林鐘財、楊淑金、林沐軒、林姿儀、吳金泉、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、鄭順福、詹健聖、吳悠、彭佑民、陳詰文、呂玉田、林淑娟、蔡妙珍、黃子喬、黃乙欣、黃之嫻、楊美娟、段秋萍、蔡慶銘、王怡仁、余素貞、張嘉芸、柯忠協、蔡英敏、黃千益與本所同仁陳啟超、王邦任、梁棠碩、羅昱廷等人共同集資新台幣5萬3千元捐助善款，發揮拋磚引玉之精神，幫助渡過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。

枋寮警分局長林俊雄肯定歸崇所同仁主動發起善行，對於經濟弱勢族群即時給予救助，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保母之善行，深值肯定與讚譽。

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