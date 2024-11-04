國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

▲日本首相、自民黨黨主席石破茂。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會規劃6日邀請國安局長蔡明彥報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」。根據國安局的報告，在日本政治情勢方面，評估「自公聯盟」喪失穩定執政基礎，但日本可望維持「友台」路線，日本眾議院選後「朝小野大」，未來無論何黨重組內閣，為爭取民眾信任，將聚焦內政事務，整體外交安保政策仍延續《國家安全保障戰略》既有方針。

在日本眾議院改選衝擊政局發展方面，國安局評估，「自公聯盟」喪失穩定執政基礎。根據國安局報告，日本10月27日舉行眾議院改選，共選出 465 席眾議員，「自民黨」、「公明黨」執政聯盟各獲 191 及24 席，計 215 席未過半（233 席）；最大在野黨「立憲民主黨」則獲 148 席、「日本維新會」38 席、「國民民主黨」28 席，席次大幅成長，執政聯盟及最大在野黨實力差距縮小。

國安局指出，朝野激烈角力爭取執政，日本政壇目前無單一政黨獲眾議院過半數席次，首相石破茂表示願與「國民民主黨」等其他政黨合作；最大在野黨「立憲民主黨」黨魁野田佳彥亦表態爭取首相職位，並盼獲得「日本維新會」等其他在野黨支持，推動政黨輪替。

國安局表示，日本眾議院規劃11 月 11 至 14 日召開「特別國會」選出新首相，其他在野小黨已成為「自公聯盟」、「立憲民主黨」爭取合作對象，未來可望扮演關鍵少數角色，後續政局變化猶待觀察。

在情勢分析上，國安局認為，日本可望維持「友台」路線。其報告指出，日本眾議院選後「朝小野大」，未來無論何黨重組內閣，為爭取民眾信任、穩固執政基礎，將聚焦內政事務，整體外交安保政策仍將延續《國家安全保障戰略》既有方針。在對「中」政策方面，將持續穩定日「中」關係，並藉 APEC峰會舉行雙邊領袖會談，加強溝通。

在對台政策方面，國安局指出，「自民黨」、「立憲民主黨」、「日本維新會」等政黨於眾議院選前，分別主張推進與我國各階層實務合作，強調台海和穩與日本關係密切，且不容許中共試圖以武力片面改變台海現狀。相關立場凸顯未來日本將續關注台海情勢，推動台日交流。

國安局強調，台海和穩對印太安全益顯重要：北韓涉入俄烏戰事、朝鮮半島對立升溫，加以中共升高海上安全威脅，導致印太區域安全環境更形嚴峻複雜。值此過程，台海和平穩定更顯重要，美國、歐洲、加拿大，以及日、韓、澳、紐等印太國家，均多次表達維持台海和穩重要性。

國安局表示，今年以來，已有 9 個國家派遣軍艦執行約 15 次通過台海任務，凸顯國際社會更加重視台海情勢發展。