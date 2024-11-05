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第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽　台南新光三越中山店800人以棋會友

▲第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約800位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林東良攝，下同）

▲第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約800位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／資料照，記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

第17屆全國華聲盃圍棋錦標賽，3日中午在台南新光三越中山店13樓文化館盛大舉行，吸引來自全國約800多位參賽者對弈，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，比賽競爭十分激烈，實為國內少見大型圍棋比賽。

▲第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約800位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林東良攝，下同）

中午12時40分舉行開幕典禮，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，鄭如翰主委表示，每位圍棋選手千萬不要為一局的棋下輸了就很傷心、很挫折，應該將心情導正過來，應該是仔細思考一下，學習的過程中，今天輸了一盤，代表自己哪裡還有不足的地方可以再進步，那如果願意用這樣子正面心態來看的話，慢慢的在學習過程中，也可以漸漸的培養耐心跟信心，尤其這兩件，這兩項特質，不只對圍棋來講，對往後的人生都滿重要的，往後的你下棋輸也好，或者是到社會上工作也好，你總是要面臨很多的挑戰，每一件事情都不是能如你所願但有挫折時怎麼樣去面對挫折，圍棋這項活動，可以帶給大家很多學習的機會，可以以下棋的心態與經驗去克服挫折，所以學習圍棋之運用可以說是全面性，不僅是技藝或遊戲。

▲第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約800位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林東良攝，下同）

鄭如翰說，圍棋是有人文、有「溫度」的技藝，在精進棋藝的過程中，更要修養好棋品，成為一位棋力棋品雙修的「棋士」。藉由圍棋的推動，導引棋士的優質人品發展，發揚棋道精神。此外，下棋的人都希望能遇到一位棋力相當的對手，在對奕的過程，除勝負外，享受對奕的樂趣十分重要，透過對弈競賽，發揮棋技，每位選手也能切磋印證棋理的幽玄思維，心靈的交談，享受高度雅致思維的樂趣。透過優雅的手談聯誼，每個人也能交到許多圍棋界的好朋友。

這場由中華民國圍棋協會、台南市體育總會、台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到六段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒等組別，共約來自全國各地近7百人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

▲第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南新光三越中山店13樓文化館競技，吸引約800位參賽者對弈，比賽中各組選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林東良攝，下同）

該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制五局，段位各組三敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋184.5子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位組計時，包辦制每人30分鐘，段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取五勝為冠軍，四勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取三勝為優勝，頒發獎牌。此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名頒發獎狀獎盃鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。


台南市體育局陳主祕、體育總會祕書、殘障協會主委蔡有仁、陳亭妃立委辦公室張主任、謝龍介立委辦公室主任；台南市議員蔡筱薇、沈震東、曾之婕、朱正軒及林美燕議員辦公室主任等人，都到比賽會場為選手們加油打氣。

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