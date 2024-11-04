台南學甲東盟公司加入防災生力軍　成立企業義消守護大台南！

▲台南市消防局第三大隊轄內東盟開發實業股份有限公司，4日下午正式成立企業義消。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局三大隊轄內東盟開發實業股份有限公司，4日下午正式成立企業義消，東盟公司大力培植內部優秀人才加入守護「安全大台南」的義消行列，不僅強化企業自主防災，更盡到企業的社會責任，積極參與守護社會安全公益活動，建立企業、社區、公部門三者於防救災工作「自助、互助、公助」的相互合作。

南消第三大隊大隊長陳坤宗表示，轄內已有多家公司陸續成立企業義消，都是守護安全的重要先鋒，顯見企業對於自主安全及參與社會公益的重視，對內強化維護企業自主的廠區安全，對外更可協助當地社區防救災，成為公部門防救災的好夥伴，所以成立企業義消十分有助於災害防救工作的推展。

東盟開發實業股份有限公司專營不銹鋼進出口事業，更是台南在地績優企業，不僅產品領域有卓越表現，在企業防災方面也十分努力，秉持「自己財產自己護，即時消災才是福」的理念，積極參與消防局推動的企業義消計畫，將企業內的員工培訓成安全種子教官，提高企業內部的防災能力，在發生災害時能夠迅速應變，有效控制災情，降低損失，保障企業的資產安全。對於面臨災時的各項危險因子，消防單位也偕同廠方共同研討出規劃最適宜的應變內容（如疏散區的設定、廠內可運用的救災資源、自衛編組救災應變模式、救災圖資的建立等），以及實際的應變演練。

消防局長李明峯表示，企業所遴選的員工經48小時訓練合格，順利加入義消團隊，課程中提供各式災害預防、災害搶救等專業技能，也鼓勵轄內企業公司，推派員工加入義勇消防，藉此培植員工初期消防救災能力。

市長黃偉哲針對「企業義消」高度評價並表示，台南市一直以來都非常重視災害防救的工作，對各大企業的熱心參與表示衷心的感謝，相信企業義消的成立，這不僅是企業的社會責任，企業本身更能有效應對突發災害。透過企業義消的參與，企業內部的防災能力將得到大幅提升，同時也能在災害發生時積極參與救援工作，保障自己的生命財產安全，也期待更多企業能夠加入守護安全的行列。