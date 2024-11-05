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滿足愛美人士追求美麗眉型　桃園「立體野生眉」技術分享成亮點

▲立體野生眉技術分享成亮點

▲大會主席梁淑貞老師(右)觀摩立體野生眉老師技術分享。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「眉目傳情」這句話，充分道出人的五官中，眉毛和眼晴是會說話的；而隨著年齡和新陳代謝的作用，眉毛的脫落、稀疏，眉色變淡以及個人的生理、心理特質，也逐漸影響眉型的變化。因此，美容業界於紋眉、雕眉、絲繡眉、飄眉及最新流的野生眉等各種技術，不斷精進，期滿足愛美人士於追求美麗眉型的需求。

桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽，甫於日前落幕。今年的競賽除吸引14個國家、51所學校逾2,200名技職選手參賽，並邀請多名美容專業人士分享「立體野生眉」技術，吸引許多業界人士觀摩。

▲立體野生眉技術分享成亮點

▲立體野生眉技術分享成亮點。（圖／記者楊淑媛攝）

其中，立體野生眉老師陳哲蘭，從事美的行業逾20年，有美容丙乙級專業講師証照，授課教學多年，畢業於中國護理科，以其專業醫護知識和經驗為基礎，致力於美容事業，亦不吝分享其專業技術。

大會主席、也是南亞技術學院美容與造型系教授梁淑貞老師指出，野生眉是什麼？野生眉指的是「線條眉」其中的一種變化，野生眉就像自然捲的毛流一樣，根根分明的眉毛，讓眉型乾淨俐落、自然，近年來相當紅，而成為今年美容組項目的交流、分享亮點。

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關鍵字：

立體野生眉技術分享2024國際青年創意美學

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