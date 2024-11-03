▲康芮颱風災後復舊，台電桃園區處不分晝夜搶修

▲平鎮區鎮興里黃志杰里長於災後復舊時，協助樹修，支援怪手。（圖／台電桃園區營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電公司桃園區處2日表示，康芮颱風雖已遠離，但造成桃園地區，多處停電，因部分道路坍方中斷或大型樹木倒塌壓毀線路，也有電桿或路樹傾倒，都使搶修同仁及工程車前進與搶修困難。另部份饋線送電後又故障跳脫，致停電時間增加。感謝桃園市各區長與里長積極協助，使各區域供電儘快恢復。

▲▼不分晝夜搶修。（圖／台電桃園區營業處提供）

而平鎮區鎮興里黃志杰里長於台電在平鎮區新光路四段296號周邊搶修時，協助樹修，支援怪手，讓搶修復電能更為順利，令台電工程人員感謝不已。

台電公司桃園區處說，截止今（11/2）中午14時止，桃園地區曾經停電約6萬3千餘戶，已復電5萬 9千餘戶（約94%），目前主要停電區域集中於復興區（2千9百餘戶）、楊梅區、 蘆竹區及龍潭區等地區亦尚有零星停電事故。

面對颱風災情，台電正全力搶修，並與桃園市府各區長與里長積極合作，逐步恢復各區域供電，感謝體諒台電搶修人員辛勞耐心等候的民眾，也再次提醒民眾如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。