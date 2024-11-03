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年終驚喜！　5星座喜接「額外收入」

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲射手座可能會遇到「天上掉錢」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2024進入倒數，塔羅牌老師艾菲爾分享，年終驚喜！2024最後兩個月，水瓶座、魔羯座、射手座、處女座、雙子座會有額外收入，請同時參考太陽、上升星座。

水瓶座：快樂的事、斜槓成功

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水瓶座因創意和靈活性，特別適合發展斜槓收入，尤其是在年底期間。他們的多元興趣與獨特想法，為其打開新的收入來源，或許是一個意外成就的創業項目，或是興趣轉變為副業的好時機，這些「快樂的事」不僅充滿趣味，還能帶來可觀收入。

在這段期間，水瓶座對機會的敏感度提高，樂於嘗試新事物，讓額外收入成為年底的最佳驚喜。而且他們的積極心態和靈活應對能力，能將興趣與工作相結合，轉化為實質財富，成就一筆可觀的年終收入。

魔羯座：掌握趨勢、精準投資

魔羯座一向精於規劃，特別是財務方面，在今年的最後兩個月，投資眼光將帶來額外的財富。他們善於分析趨勢，捕捉市場機會，年底期間將運用這些專長進行精準投資，甚至可能看到資產穩步增長。

魔羯座通常會選擇穩健型投資，避免風險過高的項目，但他們能在穩中求勝，利用市場變動為自己創造額外收益。隨著年底各種機會浮現，在財務領域的堅韌與理性將帶來預期外的收入，使他們能在年終收穫更多。

射手座：天上掉錢、回補錢坑

射手座總是充滿財運與驚喜，年底的運氣格外助力於他們的「回補錢坑」計畫。射手熱愛冒險，經常會有意外支出，但在今年的最後兩個月，他們可能會遇到一筆「天上掉錢」般的收入，例如中獎或是意外的資金補助，輕鬆彌補之前的花費。

射手座的樂觀與隨遇而安，使他們對機會更加敏銳，這些意外之財更增添喜悅。年終期間，他們將利用這筆收入減輕財務壓力，同時也為接下來的新年開啟更輕鬆的財務局面。

處女座：理性理財、分散風險

處女座一向擅長計畫與管理，今年最後兩個月也不例外，他們在理財方面的穩健態度將帶來額外收入。處女座喜歡分散風險，年底他們可能會從多樣化的投資中獲得回報，或是通過合理的預算管理來增添儲蓄。

處女座的細緻使他們在這段時間，擁有良好的投資回報，特別是在低風險理財中，會運用專業知識來獲得額外收益，並充分利用年末的各種優惠與折扣，進行有效的資金分配。這些計畫不僅帶來額外收入，還讓他們財務更具安全感。

雙子座：機會敏銳、靈活賺錢

雙子座一向對新機會極其敏銳，年底將是他們利用創意與靈活性增添收入的時機，懂得如何靈活應對，對於年終各種活動、臨時的副業機會更是積極參與。無論是小型投資、創意專案還是兼職工作，總能發揮自己的才華和人脈，將這些機會轉換為財富。

這段期間，他們可能會參與更多自由職業或短期活動，讓財源更加靈活多樣。年底雙子的額外收入不僅是一筆經濟助力，也為新年生活提供了更多的選擇和自由。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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