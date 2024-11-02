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蘇丹紅咖哩粉桃園也遭殃　1賣場進貨60盒「全部賣光」急回收

▲桃園市衛生局稽查人員在業者賣場抽查咖哩粉等相關產品。（圖／市府衛生局提供）

▲桃園市衛生局稽查人員在業者賣場抽查咖哩粉等相關產品。（圖／市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局10月30日接獲北市衛生局通知，新北市日前抽驗濟生公司斗六廠生產「飛馬牌特調咖哩粉」，被檢出含蘇丹色素1號，該批產品已擴及全台9縣市，其中桃園市內有一家業者販售此產品，衛生局立即展開稽查行動，針對市售辛香料產品進行擴大檢驗，除要求業者立即將相關商品下架，並要求業者聯繫已購買會員回收產品，以確保食品安全。

衛生局指出，經查桃園市的「全國食材廣場-桃園大有門市」於今年5、6月間共進貨案內咖哩粉60盒（600公克，有效日期2026年5月6日），衛生局立即派員稽查，確認該賣場內已無該批產品及同公司出產其他咖哩粉產品，賣場亦
已張貼退貨公告。衛生局要求業者主動聯絡已購買會員進行產品回收，同時亦針對同品牌相關產品進行抽驗。

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▲桃園市衛生局稽查人員在全市賣場抽查咖哩粉相關產品。（圖／市府衛生局提供）

▲桃園市衛生局稽查人員在全市賣場抽查咖哩粉相關產品。（圖／市府衛生局提供）

此外，衛生局於第一時間查詢校園午餐食材登錄平台，確認市內國中小學未使用該品牌產品，僅發現一所幼兒園曾使用濟生公司生產另一款產品，雖非涉案產品，衛生局仍建議該幼兒園暫停使用該產品，待檢驗結果出爐後再行使用。另調閱桃園市「桃食安心資訊平台」資料，市內業者使用咖哩粉類產品共370件，發現有2家使用該廠牌咖哩粉產品，其中1家使用並非同批號咖哩粉，另1家則尚待業者確認。

衛生局表示，已啟動擴大查驗計畫，針對市售咖哩粉、辣椒粉等辛香料產品進行抽驗，稽查人員至各賣場、超市、餐飲店家、食品製造廠及網購通路共稽查16家業者，抽驗58件市售咖哩粉等辛香料產品。倘若檢出蘇丹色素，將依據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第10款辦理，嚴格執法保障市民食安。

▲桃園市衛生局稽查人員在業者賣場與倉庫內查驗咖哩粉等相關產品。（圖／市府衛生局提供）

▲桃園市衛生局稽查人員在業者賣場與倉庫內查驗咖哩粉等相關產品。（圖／市府衛生局提供）

衛生局強調，消費者如有購買該批號產品，可持發票及產品至原購買店家辦理退貨，如有任何消費問題或爭議，可撥打0800-285000或「1950」消費者服務專線向桃園市衛生局或消費者服務中心申訴，市府將積極協助解決消費者問題並持續監控市售產品安全。食品安全是市府相當重視公共健康議題，未來將持續加強抽驗和監控，並加強信息透明，以保障市民健康。市府亦提醒消費者，購買辛香料等產品時應多加留意，如有任何疑問可向衛生局查詢了解產品來源與安全性。

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