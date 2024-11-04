上海女誕下黑皮膚寶寶！爸爸一見瞬間臉綠...她急喊：沒去過非洲

▲女子生下黑皮膚寶寶。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸上海一名30多歲的母親進行了剖腹產，並順利的誕下了一名男嬰，豈料當寶寶出現在眾人面前時，爸爸的臉上竟是滿滿的錯愕，因妻子所生的孩子竟是黑色膚色；同時間媽媽也流露出驚訝之情，表示自己在懷孕期間沒有去過非洲，也不認識什麼非洲朋友，護士們則強調絕不會抱錯。如今，不少網友建議爸爸進行親子鑑定，至少可以確認孩子是否為親生，但恐怕夫妻間的信任已回不去。

綜合陸媒報導，此事發生在上海的一家醫院中，30多歲的母親進行了剖腹產，誕下了一名男嬰，正當眾人準備迎接這份禮物時，寶寶的黑皮膚竟讓所有人感到錯愕。

爸爸的臉從開始的開心，瞬間變得複雜，剛生完寶寶的媽媽在看到孩子的膚色時，也流露出驚訝之情，並不斷強調自己在懷孕期間沒有去過非洲，甚至到現在為止沒吃過非洲菜，更不認識任何一位非洲朋友。而醫生和護士看到他的膚色也驚訝不已，護士們則表示，孩子從出生就一直在她們的視野中，絕不會有抱錯的情況。

此事一出，便掀起熱議，許多網友在看到了寶寶的照片後，有人認為就是一位東方寶寶，孩子在燈光照射下也沒有那麼黑，膚色更接近暗紅色，且剛出生的孩子出現這樣的情況十分普遍，隨著慢慢長大，他們會逐漸變得正常。

如今，不少網友建議爸爸進行親子鑑定，確認孩子是否為親生，但恐怕夫妻間的信任已回不去，早已埋下了潛在的隱患。

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