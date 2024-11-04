　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

▲▼立法院財政委員會審查財政收支劃分法 民進黨立委為了程序發言 抗議召委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院財政委員會審查財政收支劃分法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日排審《財劃法》，綠營接力發言技術性杯葛議事，上午國民黨籍召委陳玉珍便稱會讓大家暢所欲言，並指會開到晚上，「開到吃宵夜」，稍早經過將近70輪的立委發言，陳玉珍宣布休息，讓大家先去吃晚餐，而民進黨立委沈伯洋則質疑，《財劃法》恐要硬闖。

今財委會會議一開始，民進黨立委蔡易餘便提出會議詢問，綠營緊接連番登記發言，質疑修法討論未周全，認為地方政府及包括衛福部等因事權不清受影響的部會都要來報告備詢，陳玉珍則表示尊重，發函將於週三財委會邀請各地方及相關部會。

傍晚，在結束4輪的程序發言、會議詢問後，陳玉珍表示，將裁示不再開放登記發言，但之前有宣布要開會到晚上，所以就先讓大家休息去吃飯。

沈伯洋批評，國民黨提了一個法案，可能直接讓國防預算砍半，社福預算開天窗，然後把「省」下來的錢直接給各個地方政府，而且連地方政府要拿這些錢做什麼都不說說，就像是進階的花東三法。

沈伯洋說，他們今天花了一整天不斷地發言，把這個不合理的法案論述到底，並要求至少要讓以後無法運作的中央單位來表示意見，結果，剛剛三位國民黨的委員，突然宣布吃便當，然後說會開會到半夜十二點，便集體離席，現在他們卡在財政委員會，等著不知道何時會回來的國民黨召委回來開會，「講不贏，就來陰的。歡迎大家多多認識這三位國民黨立委。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
結業式撞學測！教育部回應了
啦啦隊正妹錄影爆衝突「挨酸心機重」！　退追IG內幕曝
張鈞甯抱回影后寶座！大方同框男友
六都只剩1縣市　不吃不喝10年可買房
快訊／蘇丹紅風暴擴大！北市學校禁用咖哩粉、辣椒粉
台中男童遭輾亡　好友揪出遊畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

愛莉莎莎控「總統大選作票」獲不起訴　黃國昌怒吼要李進勇道歉

中央扣減桃苗午餐、生育補貼　藍：財劃法沒修地方政府如乞丐

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

愛莉莎莎控「總統大選作票」獲不起訴　黃國昌怒吼要李進勇道歉

中央扣減桃苗午餐、生育補貼　藍：財劃法沒修地方政府如乞丐

禁慾1個月！他首尻噴射「咖啡色果凍」痛爆　泌尿醫吐原因

大學生「入住前一周」退租討押金！　房東無奈：該怎麼辦

陳柏豪奪下進步獎　向場邊淚喊：媽媽，你兒子做到了！

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

核戰72分鐘可奪走50億條命！美記者新書由《沙丘》導演改編電影

快訊／陳柏豪奪最佳進步獎　媽媽驚喜獻聲：那一吼被兒子帥到了！

新北打造女性友善城市　淡水女路4.0培育導覽人才

新北原民自住方案上路　烏來水源三通發布實施

西班牙嚴重洪災已217死！多車遭水沖走　女駕駛困地下道3天獲救

阿蒂仙之香倒數月曆直接送50ml淡香精！11款夢幻倒數月曆一次看夠

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

政治熱門新聞

大退休潮來臨！估115年才緩和　去年底65歲人口達32.6萬創新高

馬英九邀陸生訪台　名單驚見奧運六金王

替愛莉莎莎討公道　黃國昌怒吼要李進勇道歉

吳忠達香港戰友：新聞炒作恐為俄中宣傳添力

吳忠達戰死烏克蘭　曾交代母親若陣亡不用帶回台

快訊／美選前中共軍事行動頻繁！44架共機出海　擾台航跡範圍曝光

劉德華遭王定宇批「媚共藝人」　李艷秋轟民進黨：展露可悲和可笑

幕後／綠2026新北定蘇巧慧一尊　拔劍四顧心茫然！對李四川頗困惑

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

王義川酸劉德華引怒火　她：一出手掀眾怒！救了蔣萬安

幕後／國安官員預告2025年全球4大挑戰　中俄伊北韓更團結

綠批劉德華　蔣萬安：應誠摯歡迎

轟「橘子」是檢調延押柯文哲的幌子　凌濤拿超思案對比：雙標太誇張

吳秉叡提加嚴公投連署　今火速撤案原因曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

緊盯颱風！「她一看播報員怪怪的」全場驚呆

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬爆粗口開嗆

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面