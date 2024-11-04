財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

▲立法院財政委員會審查財政收支劃分法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日排審《財劃法》，綠營接力發言技術性杯葛議事，上午國民黨籍召委陳玉珍便稱會讓大家暢所欲言，並指會開到晚上，「開到吃宵夜」，稍早經過將近70輪的立委發言，陳玉珍宣布休息，讓大家先去吃晚餐，而民進黨立委沈伯洋則質疑，《財劃法》恐要硬闖。

今財委會會議一開始，民進黨立委蔡易餘便提出會議詢問，綠營緊接連番登記發言，質疑修法討論未周全，認為地方政府及包括衛福部等因事權不清受影響的部會都要來報告備詢，陳玉珍則表示尊重，發函將於週三財委會邀請各地方及相關部會。

傍晚，在結束4輪的程序發言、會議詢問後，陳玉珍表示，將裁示不再開放登記發言，但之前有宣布要開會到晚上，所以就先讓大家休息去吃飯。

沈伯洋批評，國民黨提了一個法案，可能直接讓國防預算砍半，社福預算開天窗，然後把「省」下來的錢直接給各個地方政府，而且連地方政府要拿這些錢做什麼都不說說，就像是進階的花東三法。

沈伯洋說，他們今天花了一整天不斷地發言，把這個不合理的法案論述到底，並要求至少要讓以後無法運作的中央單位來表示意見，結果，剛剛三位國民黨的委員，突然宣布吃便當，然後說會開會到半夜十二點，便集體離席，現在他們卡在財政委員會，等著不知道何時會回來的國民黨召委回來開會，「講不贏，就來陰的。歡迎大家多多認識這三位國民黨立委。」