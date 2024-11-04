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打造女性成長新舞台　台東「小藍屋」助力實現自我成長

▲台東縣政府，3日舉行「113年度台東縣婦女福利服務中心總成果發表會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府，3日舉行「113年度台東縣婦女福利服務中心總成果發表會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府致力於提升婦女福利及促進女性自我成長，3日於台東縣婦女福利中心舉行「113年度台東縣婦女福利服務中心總成果發表會」，活動展示多元的婦女培力課程成果，包括手沖咖啡技術和筋絡調理等。台東縣政府社會處表示，這些成果顯示婦女福利服務中心公辦民營模式的成效，強化縣府對在地女性長期支持的承諾，並致力為婦女創造實現自我成長和職涯發展的空間。

▲台東縣政府，3日舉行「113年度台東縣婦女福利服務中心總成果發表會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

社會處長陳淑蘭指出，台東縣婦女福利服務中心自108年成立以來由社團法人台灣安心家庭關懷協會承辦，透過多元化的課程和活動，為不同年齡層及需求的女性提供支持。今年度的課程針對生活、職場和身心靈平衡設計，讓女性無論身處何種生活階段，都能找到適合自己發展的途徑，透過婦女福利服務中心，希望每位女性都能在這個空間中找到自信，重新擁有面對未來的力量。

婦女福利服務中心今年專為「中高齡婦女」開設了手沖咖啡團體課程，包含實作訓練和職場模擬，提供退休婦女豐富的生活體驗。透過課程也攜手培力學員促成在地品牌「台東L’amour Me」的誕生　（L' amour為法文中「愛」的意思)的誕生，展現女性的未來生涯拓展多元可能。此外，為了支持35歲以上擔任家庭主要照顧者的婦女平衡家庭與職場角色，中心今年為「二度就業婦女」設置經絡調理班，教導學員臉部護眼按摩技巧及行銷策略，增強其信心與職場競爭力。

▲台東縣政府，3日舉行「113年度台東縣婦女福利服務中心總成果發表會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在心理健康方面，中心也針對「喪偶或失婚的中高齡婦女」首次推出專屬的療癒團體，透過與專業心理師合作，引導參與者深入梳理人生經歷，從角色轉換、自我認同到未來規劃等多方面進行探索。這不僅為參與者帶來心靈上的撫慰，也讓她們能夠互相支持、分享對未來生活的期許。

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