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康芮颱風肆虐東海岸漁港　國軍水下作業大隊支援排除阻礙

▲國軍水下作業大隊支援排除阻礙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國軍水下作業大隊支援排除阻礙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

強颱「康芮」上個月31日下午自臺東縣成功鎮附近登陸，造成強風巨浪導致東海岸包括長濱、小港、新港、金樽等漁港船隻及航道滿目瘡痍；由於需確認水下是否有人員傷亡受困及考量航道受阻等因素，加上颱風外圍環流及海況不穩定的複雜環境，台東縣災害應變中心在接獲相關訊息後向中央災害應變中心申請支援，經聯繫派遣海軍水下作業大隊前來協助順利完成任務。

颱風引發的強風豪雨造成漁港內船筏翻覆、毀損等災情，加上漂流木等阻礙航道影響搜索和救援的任務；臺東應變中心透過臺東縣後備指揮部、國防部等單位協調聯繫海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將，在確認支援資訊及所需的整備，由上校大隊長陳志信帶隊前往東海岸支援，隊伍於支援申請當日深夜抵達，經評估現場環境與救援方案順利完成任務，民眾對於國軍的專業適時加入直呼很有感。

▲國軍水下作業大隊支援排除阻礙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國軍水下作業大隊支援排除阻礙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

應變中心表示，颱風引發的災情在專業考量後急需國軍的水下作業大隊給予協助，2日清晨隨即展開長濱漁港救援工作；派遣潛水員搜索水面及水下障礙，在確認水下環境及搜索可能受困漁民等危險區域，並協助做後續漁港復原工作的標記。搜索過程中因航道及搜索範圍受到漁網、帆布等雜物阻礙，水下作業大隊一併協助漁港航道清除及確認工作，最後透過岸上的吊車與台東陸軍指揮及後備指揮部人力協助及協調裝備運輸接駁，台東縣府漁業科規劃食宿及消防局後勤支援，最終圓滿達成任務。

在去年10月中度颱風「小犬」重創蘭嶼，當時最強陣風超過17級；海軍水下作業大隊就曾主動前往蘭嶼進行救災，而今年10月「康芮颱風」自台東成功登陸，國軍除了在颱風前進駐鄉鎮外並在急需搶救的時刻予以最大的協助。鄉鎮長指出，感謝國軍與地方單位通力合作，共同為災害防救盡最大努力，保護人民生命財產安全，體現了「軍民一家」的精神。

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