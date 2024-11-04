「藝起來我家」庭院分享會　榮獲日本優良設計獎

▲「藝起來我家」庭院分享會2024年度最終場鹿野龍田溫馨落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府「藝起來我家」庭院分享會2024年度最終場，3日傍晚在有百年校史的鹿野鄉龍田國小日式宿舍前廣場舉辦，縣長饒慶鈴並親自宣布活動榮獲日本優良設計獎(Good Design Award)。

此次「藝起來我家」庭院分享會以重新詮釋的「家」為主題，邀請龍田國小現任及退休教職員、校友與村民返校，共同分享龍田村的動人故事，活動並由同學帶來熱情洋溢的日式太鼓表演迎賓揭開序幕，隨後帶領來賓一起進行國民健康操，愉快地活動筋骨。緊接著，邀請曾在校園任職的教職員分享他們對校園與日式宿舍的深刻回憶。在一段段感人分享之間，演出團隊「看海的少女」穿插多首懷舊金曲，讓現場民眾在音樂與回憶中重溫童年時光。

饒慶鈴表示，臺東縣政府近年積極推動「藝術下鄉」活動，成功將藝術文化帶入在地社區，自2019年「藝起來我家」從文創聚落發展計畫中誕生，已舉辦36場活動，深入各鄉鎮的庭院間，透過歌曲、戲劇等形式介紹家戶故事及在地典故，不僅豐富了社區文化生活，更促進了居民間的互動，展現臺東的人情味與深厚的文化底蘊。

縣府文化處則指出，「藝起來我家」庭院分享會活動從全球5,773件申請作品中脫穎而出，獲得2024年日本優良設計獎，不僅是對縣府努力的認可，更是對臺東獨特「藝術下鄉」的讚譽。評審團高度評價此創新模式，認為其不僅凝聚了鄰里情感，還重新詮釋了家庭中的代際關係，讓藝術自然融入日常生活，成為當代重要的「關係設計」。