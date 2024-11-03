女同事狂約下班喝一杯　母胎男暈了！「見1幕秒清醒」：都是套路

▲女同事私下狂約他。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，最近因公事一名女同事常有接觸，除了聊公事也會聊私事，有次女同事帶了一瓶昂貴的紅酒，還約他下班喝一杯，當時還想說兩人會不會有戲，不過在一次的公司活動，發現女同事其實有男友了，而且還是他的部門主管，女同事脫口一句話讓他徹底傻眼，「母單男差點就被傷害」。

男網友在Dcard發文，「女同事頻繁約我，差點走心」，因為公司的新專案，與女同事Sandy走得很近，有次Sandy帶了一瓶昂貴的紅酒送他，感謝他的幫助，並約他下班後一起喝一杯，他當時覺得有些奇怪，但還是決定赴約，畢竟他們是同事，也是工作夥伴。

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母胎單身的他，在回家的路上，不禁開始想像和Sandy會不會有可能發展成情侶。然而，幾天後卻發現，Sandy有男朋友，而且還是公司的員工，讓他很震驚。Sandy也開始越來越頻繁地找他聊天，甚至主動邀請他參加下班後的活動，「我逐漸覺得有點母湯，怕公司同事誤會但又不想冷落她」。

直到某天公司活動，他發現Sandy的男朋友竟然是他部門的主管。當Sandy看到原PO和男友聊得熱絡，竟然在眾人面前說「原來我男友有這麼好的兄弟呀！」後來，Sandy偷偷告訴他，其實只是想測試男朋友會不會吃醋。

原PO恍然大悟，「我當下真的滿頭問號，我超介意的啊，到底關我什麼事，我這個母單男差點就被傷害了」。

貼文曝光，「挺過分的」、「你差點就要被騙出山洞，被當成經驗值宰了」、「幸好大大躲過了魔爪，真是可喜可樂」、「她利用你引發男友嫉妒心，快逃」、「就怕都沒吃，還被主管衝康」、「可能她跟男友冷戰或吵架中，找你來當工具」。

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