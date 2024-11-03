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中國首揭上海模擬戰結果 可180公里外測到隱形戰機

▲▼上海景觀中心、東方明珠 。（圖／CFP）

▲解放軍國防大學模擬戰機轟炸上海。（圖／CFP）

文／中央社台北3日電

港媒南華早報今天報導，中國人民解放軍國防大學近期模擬戰機轟炸上海，結果顯示僅需3部陸基雷達就能在180公里外偵測到隱形戰機；沒有隱形能力的戰機可在450公里外被發現，這是共軍首次公開主要城市戰爭模擬結果。

報導提到，由中國人民解放軍國防大學聯合作戰學院和北京的智能博弈國家重點實驗室規劃此次模擬，並為此開發一種演算法，將模擬戰爭中雷達系統的抽象資料轉成偵測目標的最大距離和警告時間，並在10月舉行的第36屆中國仿真大會上發表成果。

結果顯示，歷經10輪電腦模擬，只要3個陸基雷達就能在180公里外偵測到隱形戰機，意味著戰機F-22或F-35在進入使用精確飛彈對地攻擊所需的24公里範圍前就會被偵測到；而沒有隱形能力的戰機則在450公里外能被偵測到。

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

不過報導也指出偵測限制。文章寫道，若戰機F-35進入「野獸模式」，雖然會失去隱形能力，但可使用更大、更遠距離的對地攻擊飛彈；而F-35也可攜帶射程超過900公里的巡弋飛彈。

研究團隊表示，結果是以僅使用3部雷達來防禦上海為基礎，模擬結果可能較為保守，若在模擬中加入其他偵測平台，結果可能會不同。

報導提到，中國許多海軍艦艇都裝有隱形雷達，空軍也多使用空中預警機，且中國在太空中的多顆地球觀測衛星也具有偵測和追蹤隱形戰機的能力。

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

此外，該次模擬並未具體說明模擬情境中的戰機是由誰操作。不過，據南華早報分析，美國和日本軍方在模擬的地區中都有隱形飛機，且日本與上海最近距離只有800公里。

報導指出，美國軍方正擴大其在日本的F-22戰鬥機機隊，這一部署被視為針對中國的戰略行動。隨著家門口越來越多的F-22戰機，中國也可能提高消滅地面敵方隱形戰機的興趣。

據香港星島日報7月初報導，據保加利亞軍事網（Bulgarian Military）分析最新衛星影像發現，共軍在新疆沙漠部署美軍F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地，由於距離中國最近的是日本空軍基地，顯示解放軍已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

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