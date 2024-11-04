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美7搖擺州民調膠著！　川普賀錦麗「1情況」恐爆法律爭議

▲民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗與川普在關鍵搖擺州的民調都未見顯著領先。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國選民5日將投票決定下任總統，7個搖擺州主要民調均顯示，現任副總統賀錦麗與前任總統川普未見顯著差距，由於7州都採勝者取得全數選舉人團票制度，若依據民調出現些微差距領先得票，恐將發生重新計票與合法選票認定的法律爭議。

親民主黨的「紐約時報」選前最後週日公布7個搖擺州總統民調，紐時／謝納學院（New York Times/Siena College）數字顯示，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）在內華達州（49%比46%）、北卡羅來納州（48%比46%）、威斯康辛州（49%比47%）、喬治亞州（48%比47%）領先共和黨候選人川普。

兩人在密西根州（47%）與賓州（48%）不相上下。川普在亞利桑那州（49%比45%）領先。

紐時指出，賀錦麗在內華達、北卡與威斯康辛州小幅領先，川普在亞利桑那州超前，兩人在密西根、喬治亞與賓州緊咬，7州民調都在取樣誤差範圍內。

綜合主要民調機構、媒體與兩黨調查的RealClearPolotics浮動數字則是川普約略領先，川普在喬治亞州（49.1%比46.8%）、北卡羅來納州（48.8%比47.4%）、亞利桑那州（49.1%比46.2%）、內華達州（48.5%比46.3%）領先賀錦麗。

兩人在賓州（川普48.2%，賀錦麗47.9%）與威斯康辛州（賀錦麗48.5%，川普48.2%）極為接近，賀錦麗僅在密西根州（48.2%比47.6%）超前。7州都在民調取樣誤差範圍內。

統計當選機率的學者席佛（Nate Silver）綜合各民調機構的浮動數字顯示，川普在北卡州（48.8%比47.5%）、喬治亞州（49.0%比47.5%）、亞利桑那州（49.0%比46.9%）領先；賀錦麗在密西根（48.5%比47.2%）與威斯康辛州（48.6%比47.8%）領先。

在賓州（川普48.0%、賀錦麗48.3%）與內華達州（川普48.2%、賀錦麗47.9%）兩人極為接近。

席佛指出，無法預測誰會勝出，僅能提出最好的或然率預測，目前確實走向50%對50%。

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