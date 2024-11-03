為撿手機卡石縫　女學生神還原「孫悟空被壓五指山」畫面瘋傳！

▲近日一段女孩為撿手機被卡石縫裡出不來、神還原孫悟空被壓在五指山畫面的視頻，在大陸社交平台走紅。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

近日一段女孩為撿手機被卡石縫裡出不來、神還原孫悟空被壓在五指山畫面的視頻，在大陸社交平台走紅。據了解，這起事件發生在山東省東營市，該名女孩當天在戶外進行活動，期間不慎讓手機掉入石縫中，為了找回手機只好進入石縫，不料卻被當場卡住，動彈不得。

綜合陸媒報導，當事人姓宋，目前還是位學生，當天在戶外進行活動，期間一個不小心導致手機掉落，且剛好掉進石縫中。為了找回手機，宋同學只好鑽進石縫，雖然成功撿到手機，人卻被當場卡住，動彈不得。宋同學受訪時表示，自己當時只想盡快找回手機，沒想到會陷入類似困境，忍不住說「800年都遇不到的事，讓我給遇了。」

幸運的是，當地消防人員接獲報案後，迅速趕到現場救援，經過一連串專業且細緻的作業，成功將宋同學從石縫中解救出來。畫面曝光後，網友紛紛留言「消防日誌，今日於石縫中解救一潑猴」、「出來也好，往後還有81難等你，你就可以成佛了，加油」、「悟空當年還沒有消防員，要不然也不至於壓500年出不來」。

另外，也有人開玩笑說「果然只有穿一身紅，身上有黃色條紋的才能救你」、「你應該喊：師傅，遠些，走遠些，再遠些。然後就出來了」、「她肯定是屬猴的」、「我的天，疼不疼啊」、「這不是現實版的《西遊記》嗎」。

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