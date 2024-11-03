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命喪烏克蘭沙場！吳忠達香港戰友喊「別炒作」：恐助攻俄中宣傳

▲▼快訊／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵前線遭砲擊陣亡。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

▲退役特戰兵吳忠達遭砲擊陣亡。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

文／中央社

近日傳出有第2名台灣志願兵在烏克蘭陣亡。這名志願兵前香港戰友「肥達」（化名）接受中央社採訪時呼籲各界避免新聞炒作，以免間接為俄羅斯和中國的惡意宣傳添柴火。

「肥達」指出，戰場經驗顯示，俄方宣傳手法之一就是將敵軍遺體搶先運回俄方陣地「展示」。對俄方而言，外國志願軍的遺體不僅具特殊宣傳效果，犧牲者的身分越「了不起」、越受媒體和輿論關注，宣傳效果就越好、宣傳起來更「有趣」。

「肥達」說，在俄、中網路世界，台灣等外籍志願兵在烏克蘭犧牲的消息往往是被用以嘲諷其他國家、強化俄中「強國」論述的素材。台灣方面若不斷挖掘、炒作相關資訊，恐怕只是讓「小粉紅們」不愁沒戲唱。

在這樣的脈絡下，「肥達」認為台灣各界不需追根究柢這名台灣志願兵遺體的確切位置、事發地點及服役經歷，這不僅與戰場敏感資訊有關，也是為了避免俄方掌握相關情況。烏克蘭軍方針對這類事件已具一定經驗及標準作業流程，自會循適當管道和程序處理。

「之前就發生過俄羅斯掌握具體地點，把遺體『撿回去』宣傳的事」，「肥達」說。

「肥達」並提到，據以往經驗，從事發、烏方完成死亡鑑定到舉行告別式等儀式，一般約需2至3週。

「肥達」3年多前循英國國民（海外）護照（BNO）途徑，由香港移居英國，今年1月加入烏克蘭國際志願軍，6月退役，期間曾與近日傳出陣亡的台灣志願兵一同受訓，兩人成為好友。

外交部今天表示，已與這名台灣人的家屬取得聯繫並致哀，將提供必要協助。此外，家屬不願公布這名台灣人姓名，也不願接受媒體採訪。

「肥達」接受中央社採訪時，也不願多談這名志願兵的個人細節，但提到曾與志願兵高齡逾70歲的母親通話並致哀。

「肥達」說，據他所知，這名志願兵所處小隊近期在烏克蘭東部被賦予夜間偵察任務，任務內容危險艱辛，這名志願兵曾數次與他聯繫，請他協助籌備、提供物資和裝備，因為現有裝備「不夠完整」、不足以有效執行任務。

據他所知，這名台灣志願兵是在清晨出事。當時俄方砲彈、手榴彈攻勢猛烈，小隊被迫緊急撤退。研判隊友是在評估這名志願兵生還機率不高、且俄方攻勢劇烈的情況下，未冒險即刻返回現場處置。

「肥達」並提到，這名台灣志願兵儘管英語能力稱不上好，但在部隊一向能與來自不同國家的人友好往來，展現來自台灣的善意。

「肥達」另指出，受訓期間，烏軍教官都會向國際志願兵詳細說明遭俄軍俘虜的各種可能後果。「肥達」示警，被俄軍俘虜就很難有生存機會，因為「他們不遵守國際法」。

兼轄烏克蘭的駐波蘭代表處告訴中央社，烏克蘭國際志願軍第二營已向代表處確認這名志願兵陣亡。陣亡地點在烏東前線。

代表處指出，後續將由烏方安排，分批為犧牲的國際志願軍舉行集體告別式，一如2022年另一位在烏克蘭戰場犧牲的台灣志願兵曾聖光的情形。屆時烏方也會請家屬在烏克蘭開立銀行帳戶，以匯入撫恤金。

代表處指出，目前烏東戰況激烈，待烏方將遺體移至較安全地點、確認告別式舉行時間地點後，即會通知代表處。

根據烏克蘭等國研究統計，自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，逾7成烏方人員傷亡可歸咎於火砲。打擊相關跨國供應鏈被烏克蘭政府及其主要盟友視為優先事項。

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