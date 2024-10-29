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懷舊音樂結合健康課程　雲林長者預防及延緩失能方案助提升活力

▲｢樂動人生，好生活！」以長者的懷舊音樂及音樂身體律動出發，規劃一系列12週健康促進課程，照顧高齡者健康。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲｢樂動人生，好生活！」以長者的懷舊音樂及音樂身體律動出發，規劃一系列12週健康促進課程，照顧高齡者健康。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為推廣雲林縣預防及延緩失能方案課程，職心居家職能治療所承辦雲林縣衛生局113年度長者預防及延緩失能方案研發計畫，日前辦理「樂動人生課程方案成果發表會」活動，展現｢樂動人生，好生活！」以長者的懷舊音樂及音樂身體律動出發，規劃一系列12週健康促進課程，照顧高齡者健康。

雲林縣衛生局為推動預防及延緩失能方案多元化，今年度委託職心居家職能治療所及邀請不同領域專家一同來規劃「樂動人生，好生活！」新方案課程，透過台語歌曲、音樂及身體律動，結合職能治療師、物理治療師、營養師與護理師，讓長輩在熟悉的音樂與人際互動中，能紓解長輩憂鬱情緒，也有助於提升認知功能、生活品質及社會參與，以降低失能照護的風險。

▲｢樂動人生，好生活！」以長者的懷舊音樂及音樂身體律動出發，規劃一系列12週健康促進課程，照顧高齡者健康。（圖／記者王悉宇翻攝）

成果展結合據點長輩舞台表演、「樂動人生，好生活」課程內容展現，由完訓的種子教師帶領參與活動的高齡長者進行訓練，展現成效。闖關攤位包括「彈出心視野」視力與手臂肌肉協調、「樂來樂靈活」30秒音樂律動及「越來越可愛」樂器聲音方位判斷等，涵蓋視力、聽力、認知、運動檢測與衛教等內容，讓民眾能在輕鬆愉快的氣氛中，獲得預防及延緩失能的小技巧及知識。
 
雲林縣衛生局強調，隨著未來雲林縣超高齡社會趨勢的持續發展，衛生局將持續研發、管理相關預防及延緩失能照護方案，新研發方案經審查通過，將於隔年度開放全縣社區申請，來深耕社區並永續經營，為雲林縣的長者打造更加友善、健康的環境，讓每位長者都能夠擁有更健康活躍的晚年生活。

▲｢樂動人生，好生活！」以長者的懷舊音樂及音樂身體律動出發，規劃一系列12週健康促進課程，照顧高齡者健康。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲職心居家職治療所承辦雲林縣衛生局113年度長者預防及延緩失能方案研發計畫，辦理「樂動人生課程方案成果發表會」活動康。（圖／記者王悉宇翻攝）

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