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台南400全民趣味路跑歡樂登場　黃偉哲歡迎全國跑者齊聚台南

▲台南400「台南動起來，400咖拉棒！」系列活動的全民趣味路跑，20日上午6時許，在永華市政中心歡樂開跑，台南市長黃偉哲與等人到現場為所有跑者加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南400「台南動起來，400咖拉棒！」系列活動的全民趣味路跑，20日上午6時許，在永華市政中心歡樂開跑，台南市長黃偉哲與等人到現場為所有跑者加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400「台南動起來，400咖拉棒！」系列活動的全民趣味路跑，20日上午6時許，在永華市政中心歡樂開跑，台南市長黃偉哲與議員沈震東、Ingay Tali穎艾達利皆到現場為所有跑者加油打氣，歡迎來自各地的跑友齊聚台南，盡情享受台南400的特色風貌。

本次賽事為8.8公里的「吉祥物路跑組」和3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」共2個組別，吉祥物路跑組共3012名參賽、萬聖節扮裝路跑組1342名參賽，總計有4354名跑者參賽。

▲台南400「台南動起來，400咖拉棒！」系列活動的全民趣味路跑，20日上午6時許，在永華市政中心歡樂開跑，台南市長黃偉哲與等人到現場為所有跑者加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲表示，本次賽事不僅是一場路跑活動，也是一個眾人深入體驗台南的良好時機，市府與在地觀光業者聯手推出一系列相關優惠活動，歡迎跑者們參賽之餘多加運用，為這趟充滿意義的路跑旅程增添難忘回憶。今天的趣味路跑有許多不同的吉祥物，讓路跑增添許多趣味，也希望今天「樓上揪樓下，阿母揪阿爸」，全員出動來參加活動，比完賽還能到賽場附近攤位來補充體力，全民趣味路跑不僅好玩又好吃！

體育局說明，8.8公里「吉祥物路跑組」的跑者將一路沿著安平運河，行經安平古堡、安億橋後回到賽事主會場，且特別在安平古堡門口設置補給站，期望藉此呼應「台南400」的紀念意象，讓來自各地的跑者皆能共襄盛舉。3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」的路線則是繞行永華市政中心周圍一圈，讓展現熱情與創意的跑者們能開心運動。

▲台南400「台南動起來，400咖拉棒！」系列活動的全民趣味路跑，20日上午6時許，在永華市政中心歡樂開跑，台南市長黃偉哲與等人到現場為所有跑者加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動匯集台南400全民趣味路跑吉祥物咖波、體育局114全中運吉祥物大員及甜甜、台南蘭展吉祥物蘭花獸、文化局吉祥物巷仔貓、觀光旅遊局吉祥物魚頭君、動保處吉祥物豆哥、凱娣、環境保護局吉祥物金哥、玻寶、塑兒、紙弟、安平區公所吉祥物安平劍獅寶寶、市場處吉祥物菜奇鴨、警察局吉祥物警察寶寶、消防局吉祥物消防寶寶等吉祥物、屏東縣政府113年全民運動會吉祥物驕仔2.0以及來自日本金澤石浦神社吉祥物-KIMA醬共同為選手加油打氣，並與盛裝打扮的大小朋友一起同樂，十分熱鬧有趣。

另外，今日賽事備齊台南在地的各種美食，為跑者提供充分的能量應援，包含新化果菜市場的新鮮水果、百興隆商行餅乾、益生興蜜餞、安平蝦餅、呷早起蛋餅、貝媽雞蛋糕與大阪燒、西井村滷味、慶中街綠豆湯、米老虎壽司、山家風味烤肉、關廟味新豆花與義豐冬瓜茶等知名美食都能在沿途的補給站享用到；TUGU荼谷、蜷尾家パン、金泉成雜糧行、所長茶葉蛋、日安良食舖與台南府城鳳凰卷等在地美食商家也共襄盛舉，期待讓各位跑者跑得健康、吃得也開心。

▲台南400「台南動起來，400咖拉棒！」系列活動的全民趣味路跑，20日上午6時許，在永華市政中心歡樂開跑，台南市長黃偉哲與等人到現場為所有跑者加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局表示，特別感謝包含中華電信、Garmin、World Gym世界健身俱樂部、寶礦力水得、睿新醫電、ADHOC艾德國際、鐵三角、家樂福、強尼甜點工藝與拾個月蛋糕餅乾禮物專門店等贊助商的共襄盛舉，為跑者提供優質的賽事經驗、豐富的補給及完賽禮，讓本場賽事得以順利舉行。接下來台南400馬拉松挑戰賽11月24日將於新營體育場舉行，活動相關資訊請參見台南400馬拉松挑戰賽報名網站（https://www.joinnow.com.tw/about.php?cnt_id=96&type=1），更多賽事資訊歡迎至台南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。

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