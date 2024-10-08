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2024慈湖十尚音樂季倒數　三大主題活動迎客

▲2024慈湖十尚音樂季倒數

▲2024慈湖十尚音樂季倒數，三大主題活動迎客。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局8日表示，「2024慈湖十尚音樂季」配合今年度最後一個國慶假期，以復古X流行、音樂X時尚等全新題材打造3日橫跨年齡層級距最高、扭動程度最高和身高最高的主題活動，分別為 10日青春音樂祭、12日時尚演唱會及13日復古風派對，期慈湖園區華麗轉身，吸引更多遊客。

▲2024慈湖十尚音樂季倒數

觀旅局局長周柏吟指出，這次三天活動將呈現不同世代的精華表演，絕對能夠滿足各個年齡層族群的喜好，10月10日「青春音樂祭」邀請到中原大學熱舞社、南崁高中韓流社、城市被忘錄，以及桑化酷樂團，還有知名歌手高爾宣OSN、王ADEN及PIZZALI演唱，這一天將以滿滿青春活力揭開序幕。

10月12日「慈湖時尚演唱會」邀請到擋酒部隊、JJ原木樂團，以彈唱方式帶領大家穿越時光，現場體驗一場「復古時尚秀」，再由方季惟、曾心梅，以及溫昇豪壓軸演出，期待大家能收獲不一樣的感動。

10月13日「復古風派對」邀請大嵙崁絲竹樂團演出，也歡迎現場大小朋友們以輕快、復古節奏一起搖擺，體驗30年代風靡的Swing搖擺舞會。鳳飛飛是華人圈知名歌手，也是桃園大溪人，在大溪木藝生態博物館裡有一座鳳飛飛故事館，讓喜愛她的歌迷們可以緬懷帽子歌后，為此我們在活動最後一日，邀請到被譽為小鳳飛飛的方寧帶來鳳飛飛經典歌曲，現場也邀請到沈文程、葉璦菱壓軸演出，三日活動一天比一天精彩可期，大家千萬不要錯過囉!

因應桃園大溪區假日車多壅塞，本次活動也安排循環接駁的免費接駁車，歡迎民眾搭乘，以免飽受塞車之苦以及停車位難尋。

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