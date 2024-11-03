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跟美女鄉書記搞「不正當性關係」　江西縣委書記毛奇被雙開

▲▼江西縣委書記毛奇涉性侵美女鄉書記李佩霞。（圖／翻攝微博）

▲毛奇先前被控性侵李佩霞，目前兩人都已被「雙開」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西省上饒市萬年縣委書記毛奇先前被舉報性侵下屬，對象為萬年縣上坊鄉的黨委書記李佩霞。此案震驚大陸官場，江西省紀委監委3日通報將毛奇「雙開」，並指他違反生活紀律，與他人發生「不正當性關係」。

李佩霞的父親今年7月實名舉報毛奇，指控他多次利用職權性侵自己的女兒，女兒警告要向紀委監委檢舉毛奇後，隨即就被帶走軟禁。

▲▼江西縣委書記毛奇涉性侵美女鄉書記李佩霞。（圖／翻攝微博）

此案震驚大陸官場，被許多網友稱為「佩奇案」，大陸官方也很快介入調查，並發現李佩霞有收賄、拿回扣、作假帳、浮報經費等貪污行為，是為了尋求升遷及庇護，才與毛奇發生不正當性關係。

同時，也有傳言指出，李佩霞會控訴毛奇性侵，是因為毛奇已經「保不住她」，打算將其放棄，才導致她狗急跳牆。

此外，網路上也流傳一段疑似李佩霞曝光的錄音檔，可以聽見，疑為毛奇的男子不斷要求與疑為李佩霞的女子見面「喝茶」，但女子卻堅持身體還沒好，怕男子會「忍不住」，希望等身體都好了，兩人再見面，到時「怎麼都可以」。

從錄音檔中更能聽見，雖然女子拒絕了見面，但也不忘提醒男子，「真的還請您推薦我！」

李佩霞8月就已經被雙開，當時的通報指出，「經查，發現毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。對毛奇涉嫌違紀違法問題，省紀委監委正在審查調查中。」

▲江西萬年縣美女地方官員李佩霞。（圖／翻攝微博）

▲江西萬年縣美女地方官員李佩霞。（圖／翻攝微博）

毛奇的案件也在近期調查告一段落，江西省紀委監委3日發出通報表示，經查，毛奇身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人；違反廉潔紀律，搞權權交易，違規收受禮品禮金；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

江西省紀委監委指出，毛奇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予毛奇開除黨籍處分；由江西省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；終止其江西省第十五次黨代會代表、上饒市第五次黨代會代表、萬年縣第十四次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

▲▼江西省萬年縣委書記毛奇涉「性侵鄉書記」。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

毛奇.佩奇案李佩霞

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