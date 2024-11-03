陸17歲「天才少女」姜萍被抓包作弊！數學比賽「老師偷幫忙」

▲姜萍晉級決賽後爆紅，接受了許多媒體採訪。（圖／翻攝新聞晨報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸17歲少女姜萍今年7月在阿里巴巴全球數學競賽中以12名之姿打入決賽，成為決賽中唯一的一名中專生（類似台灣的高職），並因此在大陸爆紅。不過，競賽的主辦單位3日卻表示，姜萍在預賽時作弊，違規接受了老師的幫助。

姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，今年7月時，她在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名，擊敗多位來自北京大學、清華大學的高材生晉級決賽，並成為決賽唯一的一名中專生。

▼姜萍以第12名的成績晉級，擊敗不少北京、清華的高材生。



姜萍也因此在大陸爆紅，接受了大量陸媒的採訪，甚至被譽為「天才少女」。姜萍自稱，她對數學的敏銳從中學開始，進入高中後，因數學成績優秀，受到數學老師王閏秋的注意，向她推薦了多本高等數學的大學教科書，並鼓勵她參賽。

姜萍爆紅之後，老師王閏秋也受到很大的關注，被視爲「天才的伯樂」，還因此在學校拿到「評先評優資格」。

不料，阿里巴巴全球數學競賽組委會3日公布決賽的獲獎名單時，獲獎的86名選手中，並沒有姜萍及指導老師王閏秋的名字。同時，組委會更指出，據調查瞭解，王閏秋在預選賽中對其指導的學生（姜萍）提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則。

▼姜萍當時被許多人稱為「數學天才」「天才少女」。（圖／翻攝新聞晨報）



組委會也因此道歉，這暴露出競賽賽制不夠完善、管理不夠嚴謹等問題。「阿里巴巴全球數學競賽作為一項旨在為數學愛好者提供交流平台的民間賽事，組委會將認真聽取各方的批評和建議，吸取教訓，優化規則，讓競賽活動更加規範。歡迎社會各界繼續關心、支持和監督。」

江蘇省漣水中等專業學校也緊急發出聲明，稱據調查了解，在2024阿里巴巴全球數學競賽預選賽中，王閏秋對指導的學生提供幫助，違反了預選賽關於「禁止與他人討論」的規則，經研究，校方給予王閏秋誡勉談話處理，並取消本年度評先評優資格。

漣水中專還說，「我校將進一步加強師德師風和校風學風建設，教育引導師生樹立正確的價值觀和成才觀，鼓勵師生踏實上進。同時，懇請廣大公眾對未成年人給予更多包容和愛護。」

▼姜萍的指導老師王閏秋。（圖／翻攝金山網）

