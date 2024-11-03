押12億賭川普贏！法神祕客自曝想賺錢　驚人回報金額曝光

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選5日登場，加密貨幣預測市場平台Polymarket數據顯示，一名法國人利用4個帳號下注3800萬美元（約新台幣12億元）押共和黨總統候選人川普勝選。若川普真的勝選再度入主白宮，這名神祕人物預料將獲得超過8000萬美元（約新台幣25.7億元）的回報。

華爾街日報、Cointelegraph等報導，這名神祕客Théo（化名）自稱是法國人，先前住在美國，當過銀行交易員，他在這次美國大選登場之前在Polymarket平台開設4個帳號，分別是Fredi9999、Theo4、PrincessCaro以及Michie，押川普選贏，金額達3800萬美元。

Théo的這4個帳號之中，約700萬股票賭川普贏得普選，約2700萬美元押川普奪下大多數選舉人票，押3400萬美元賭民主黨總統候選人賀錦麗輸掉普選，再把80萬美元拿來賭賀錦麗輸掉總統大位。華爾街日報記者找到這名神祕人物Théo，此人接受Zoom電話採訪時稱，他只是想要賺錢，絕對沒有任何政治目的。

一旦川普勝選，Théo將能獲得超過8000萬美元的回報，但若是賀錦麗入主白宮，他將承擔全部或大部分資金。