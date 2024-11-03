　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網紅松鼠遭撲殺！飼主淚崩發文「永遠活在我們心中」　馬斯克發聲

記者詹雅婷／綜合報導

美國網紅松鼠「花生」（Peanut）在IG擁有超過50萬粉絲，但卻在政府人員進入飼主住處搜查長達5小時帶走之後遭撲殺，引爆部分人士強烈反對，就連全球首富馬斯克都發聲。飼主隆戈（Mark Longo）2日發布影片，可見他與妻子兩人傷心流淚，直呼「我很生氣，我很難過，我感到很反感厭惡」。

▲▼ 。（圖／翻攝自紐約郵報、IG）

▲政府人員帶走花生與弗雷德後撲殺，隆戈感到非常難過。（圖／翻攝自紐約郵報、IG）

紐約郵報報導，隆戈在家中飼養花生與浣熊弗雷德（Fred），其中花生是7年前被他帶回家照顧，當年曾嘗試短暫野放，但才隔1天，受傷的花生又出現在家門口，因此隆戈決定擔起照顧責任，浣熊弗雷德則是在4個月來到隆戈家。 

其實這場抓捕行動是針對弗雷德而來，當局接獲匿名投訴之後，10名政府人員上門搜查約5小時，花生與弗雷德事後被帶走，到了1日，環保單位宣布撲殺花生與弗雷德進行狂犬病檢測。

▲▼ 。（圖／翻攝自紐約郵報、IG）

▲花生是7年前被隆戈帶回家照顧，曾嘗試短暫野放，但才隔1天，受傷的花生又出現在家門口，因此決定養牠 。（圖／翻攝IG）

隆戈與妻子2日在社群媒體上發聲，兩人忍不住流下眼淚，「我們每天都在為了繳稅奮鬥工作，但他們卻反過來做出這種事」。隆戈稱，10月30日那天政府人員登門的時候，他與妻子被要求在門外等待，整個過程長達5小時，不被允許使用自家洗手間，一定要有員警陪同，感覺被當作恐怖分子對待，「我很生氣，我很難過，我感到很反感厭惡」，想照顧其他動物也被阻止，「我甚至不能幫牠們加水」。

隆戈承認飼養松鼠與浣熊是違法的，在撲殺消息傳出之後，紐約州與環境保護局的這場行動引發部分人士強烈反對，就連馬斯克也在社群平台X針對這起事件發文，稱「政府過度干涉，綁架一隻孤兒松鼠，還把牠處死」。

另外，隆戈也透過IG發布長文表達對花生與弗雷德的思念，「寫下這篇文很沉重，知道這個世界有多殘酷，對於最終的這一切我們真心感到抱歉……我們一起度過的每一刻都是禮物，那些日子充滿歡笑與溫暖」，「花生與弗雷德，我們永遠不會忘記你們，將永遠活在我們心中，希望你們能夠感受到我們的愛，即便距離已如此遙遠」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
改名再出道！　人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」
芭樂大降價！選購要訣曝　「韓式切法」掀熱潮
只穿內衣投票！　川粉當場「脫衣狂甩」失控飆罵
閃車身亡！朝陽科大生今告別式　父接星宇錄取書：這是祢的榮譽
劉德華3hrs演唱會遭全程直播！「還是4K畫質」　粉絲轟：太
快訊／國1追撞塞爆！　5人受傷送醫
上激勵課　新北3女同學遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

押12億賭川普贏！法神祕客自曝想賺錢　驚人回報金額曝光

只穿內衣投票！川粉戴MAGA帽被勸阻　當場「脫衣狂甩」失控飆罵

全球軍力排名出爐！俄羅斯超越美國成「世界最強軍隊」　中國排第4

網紅松鼠遭撲殺！飼主淚崩發文「永遠活在我們心中」　馬斯克發聲

最後關頭逆襲！共和黨票倉「賀錦麗民調領先」　川普陣營批：愚蠢

賀錦麗締造多項第一　力拚入主白宮成為美國首位女總統

情侶接吻並不浪漫！科學家揭「人類想親親原因」：去除污垢寄生蟲

印第安納瓊斯支持賀錦麗　哈里遜福特：把票投給前進

用客運插座充手機　18歲少年「吐白沫」觸電慘死！充電線熱到融化

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

SJ圭賢今年4度來台揪E.L.F「去我家」　中文推薦新專輯「明年演唱會見」

15萬名牌包被兒子拿去作畫　黃小柔讚：欣賞才華很重要

老匠人在工地圍籬寫字 徒手畫出同比例超佩服

借高利貸「3萬滾到90萬」　蹦闆揭內幕：千萬不要碰

押12億賭川普贏！法神祕客自曝想賺錢　驚人回報金額曝光

只穿內衣投票！川粉戴MAGA帽被勸阻　當場「脫衣狂甩」失控飆罵

全球軍力排名出爐！俄羅斯超越美國成「世界最強軍隊」　中國排第4

網紅松鼠遭撲殺！飼主淚崩發文「永遠活在我們心中」　馬斯克發聲

最後關頭逆襲！共和黨票倉「賀錦麗民調領先」　川普陣營批：愚蠢

賀錦麗締造多項第一　力拚入主白宮成為美國首位女總統

情侶接吻並不浪漫！科學家揭「人類想親親原因」：去除污垢寄生蟲

印第安納瓊斯支持賀錦麗　哈里遜福特：把票投給前進

用客運插座充手機　18歲少年「吐白沫」觸電慘死！充電線熱到融化

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

寶騰首款「馬來西亞國民電動車」開放預訂！e.MAS 7折新台幣88萬

結婚半年發現老公偷藏「抗愛滋藥」　陸人妻崩潰離婚

中共有能力封控台灣　前軍方官員：要思考怎麼確保能源可進來

康芮肆虐花蓮！世界展望會逾百弱勢家戶受創　籲各界伸援手

傳「橘子」許芷瑜早已離日赴澳洲　民眾黨：毫無所悉

恩比德怒推記者：別把我過世弟弟掛嘴邊　NBA正在調查衝突事件

在地產業創新發展！花蓮推出15條見習參訪路線　提供獎勵金

求證輝達！經濟部：沒有百億度綠電採購　供需充足

陳啟昱仍在國內「恐被滅口」？　李彥秀：綠能權貴不要他被羈押

押12億賭川普贏！法神祕客自曝想賺錢　驚人回報金額曝光

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

國際熱門新聞

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

買好市多「3商品」變浪費陷阱　理財專家：建議去超市

iPhone 14 Plus相機有1問題　蘋果宣布免費維修

護士被駕駛救回一命！最終共結連理

美選激烈！川賀都在賓州投數億美元

接吻並不浪漫！科學家揭人類想親親原因

陡坡上秀自行車技！少年飛撞民宅當場死

北韓援兵攜物資上戰場　俄兵吃完才知是狗肉

只穿內衣投票！　川粉「脫衣狂甩」失控飆罵

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

烏鴉愛記仇「17年才淡忘」！　付保護費秒變保鑣報恩

一買回家就後悔！好市多退貨率最高Top 3曝

共和黨票倉「賀錦麗民調領先」　川普陣營：愚蠢

更多熱門

相關新聞

締造多項第一　賀錦麗力拚入主白宮

締造多項第一　賀錦麗力拚入主白宮

美國民主黨總統候選人賀錦麗有多個「第一」的頭銜，她視此為責任，常提到媽媽的期許：「要確保妳不是最後一個」。如今「提前」選總統，她穩紮穩打，力拚能成為首位入主白宮的女性亞非裔總統。

印第安納瓊斯支持賀錦麗：把票投給前進

印第安納瓊斯支持賀錦麗：把票投給前進

美國會選舉激烈　參院共和黨可望翻盤

美國會選舉激烈　參院共和黨可望翻盤

選前週末　川普、賀錦麗雙雙赴北卡固票

選前週末　川普、賀錦麗雙雙赴北卡固票

美眾議長強生提削減半導體補貼　賀錦麗轟：不受歡迎

美眾議長強生提削減半導體補貼　賀錦麗轟：不受歡迎

關鍵字：

松鼠花生浣熊飼主Fred北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

即／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵亡

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

下週有「新颱風」？專家：恐在台灣附近迴轉

即／國道1號追撞「車頭撞爛變形」　男駕駛失去呼吸心跳

鮮肉按摩慘遭師傅「偷吃蕉」約1分鐘！　怒告上法院

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

劉德華：沒人跳舞嗎...全場起立　老婆、女兒反應曝

結婚7年無愛愛「老公一直進不去」！原因悲催

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

更多

最夯影音

更多

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面