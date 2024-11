網紅松鼠遭撲殺！飼主淚崩發文「永遠活在我們心中」　馬斯克發聲

記者詹雅婷/綜合報導

美國網紅松鼠「花生」(Peanut)在IG擁有超過50萬粉絲,但卻在政府人員進入飼主住處搜查長達5小時帶走之後遭撲殺,引爆部分人士強烈反對,就連全球首富馬斯克都發聲。飼主隆戈(Mark Longo)2日發布影片,可見他與妻子兩人傷心流淚,直呼「我很生氣,我很難過,我感到很反感厭惡」。

▲政府人員帶走花生與弗雷德後撲殺,隆戈感到非常難過。(圖/翻攝自紐約郵報、IG)

紐約郵報報導,隆戈在家中飼養花生與浣熊弗雷德(Fred),其中花生是7年前被他帶回家照顧,當年曾嘗試短暫野放,但才隔1天,受傷的花生又出現在家門口,因此隆戈決定擔起照顧責任,浣熊弗雷德則是在4個月來到隆戈家。

其實這場抓捕行動是針對弗雷德而來,當局接獲匿名投訴之後,10名政府人員上門搜查約5小時,花生與弗雷德事後被帶走,到了1日,環保單位宣布撲殺花生與弗雷德進行狂犬病檢測。

▲花生是7年前被隆戈帶回家照顧,曾嘗試短暫野放,但才隔1天,受傷的花生又出現在家門口,因此決定養牠 。(圖/翻攝IG)

隆戈與妻子2日在社群媒體上發聲,兩人忍不住流下眼淚,「我們每天都在為了繳稅奮鬥工作,但他們卻反過來做出這種事」。隆戈稱,10月30日那天政府人員登門的時候,他與妻子被要求在門外等待,整個過程長達5小時,不被允許使用自家洗手間,一定要有員警陪同,感覺被當作恐怖分子對待,「我很生氣,我很難過,我感到很反感厭惡」,想照顧其他動物也被阻止,「我甚至不能幫牠們加水」。

隆戈承認飼養松鼠與浣熊是違法的,在撲殺消息傳出之後,紐約州與環境保護局的這場行動引發部分人士強烈反對,就連馬斯克也在社群平台X針對這起事件發文,稱「政府過度干涉,綁架一隻孤兒松鼠,還把牠處死」。

Government overreach kidnapped an orphan squirrel and executed him … https://t.co/YKoOCJWLMv