網紅松鼠遭撲殺！飼主淚崩發文「永遠活在我們心中」　馬斯克發聲

記者詹雅婷／綜合報導

美國網紅松鼠「花生」（Peanut）在IG擁有超過50萬粉絲，但卻在政府人員進入飼主住處搜查長達5小時帶走之後遭撲殺，引爆部分人士強烈反對，就連全球首富馬斯克都發聲。飼主隆戈（Mark Longo）2日發布影片，可見他與妻子兩人傷心流淚，直呼「我很生氣，我很難過，我感到很反感厭惡」。

▲政府人員帶走花生與弗雷德後撲殺，隆戈感到非常難過。（圖／翻攝自紐約郵報、IG）

紐約郵報報導，隆戈在家中飼養花生與浣熊弗雷德（Fred），其中花生是7年前被他帶回家照顧，當年曾嘗試短暫野放，但才隔1天，受傷的花生又出現在家門口，因此隆戈決定擔起照顧責任，浣熊弗雷德則是在4個月來到隆戈家。

其實這場抓捕行動是針對弗雷德而來，當局接獲匿名投訴之後，10名政府人員上門搜查約5小時，花生與弗雷德事後被帶走，到了1日，環保單位宣布撲殺花生與弗雷德進行狂犬病檢測。

▲花生是7年前被隆戈帶回家照顧，曾嘗試短暫野放，但才隔1天，受傷的花生又出現在家門口，因此決定養牠 。（圖／翻攝IG）

隆戈與妻子2日在社群媒體上發聲，兩人忍不住流下眼淚，「我們每天都在為了繳稅奮鬥工作，但他們卻反過來做出這種事」。隆戈稱，10月30日那天政府人員登門的時候，他與妻子被要求在門外等待，整個過程長達5小時，不被允許使用自家洗手間，一定要有員警陪同，感覺被當作恐怖分子對待，「我很生氣，我很難過，我感到很反感厭惡」，想照顧其他動物也被阻止，「我甚至不能幫牠們加水」。

隆戈承認飼養松鼠與浣熊是違法的，在撲殺消息傳出之後，紐約州與環境保護局的這場行動引發部分人士強烈反對，就連馬斯克也在社群平台X針對這起事件發文，稱「政府過度干涉，綁架一隻孤兒松鼠，還把牠處死」。

Government overreach kidnapped an orphan squirrel and executed him … https://t.co/YKoOCJWLMv — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

另外，隆戈也透過IG發布長文表達對花生與弗雷德的思念，「寫下這篇文很沉重，知道這個世界有多殘酷，對於最終的這一切我們真心感到抱歉……我們一起度過的每一刻都是禮物，那些日子充滿歡笑與溫暖」，「花生與弗雷德，我們永遠不會忘記你們，將永遠活在我們心中，希望你們能夠感受到我們的愛，即便距離已如此遙遠」。