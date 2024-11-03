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最後關頭逆襲！共和黨票倉「賀錦麗民調領先」　川普陣營批：愚蠢

▲▼ 美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）。（圖／路透）

▲ 愛荷華州民調逆轉，由賀錦麗領先川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選倒數不到3天，過去2屆選舉皆由共和黨候選人川普勝出的愛荷華州民調出現變化，由民主黨賀錦麗以3%優勢領先川普，雖差距仍在誤差範圍內，卻使「紅州」之一成為選情另一個變數，川普陣營對此則怒批「愚蠢」。

根據CNN，愛荷華在今年選戰中普遍被視為共和黨票倉，但投票日前最後一次民調顯示賀錦麗支持度有所上升，以47%對44%領先川普，差距仍在3.4%誤差範圍內，代表沒有明顯的領先者，卻和9月的民調結果相反，當時川普以47%對43%領先賀錦麗4%。

愛荷華州過去4屆總統大選結果不一，2008年和2012年由民主黨歐巴馬勝出，但2016年和2020年都由川普拿下。川普競選團隊高級顧問米勒（Jason Miller）被問及該州民調逆轉時僅簡短回應，「每個周期總會有那麼一份愚蠢的調查」。

這份民調由Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll進行，顯示該州女性大多支持賀錦麗（56%）而非川普（36%），男性支持度則為52%對38%，差距較小。獨立選民以46%對39%傾向支持賀錦麗，但今年稍早的民調中較多人支持川普。

調查還指出，年紀較大的選民堅定挺賀。65歲以上選民有55%支持她，36%支持川普；35歲以下選民支持度則不相上下，分別為46%及44%。逾90%選民已決定好投給誰，7%稱自己還有機會被說服，還有2%尚未下定決心。

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