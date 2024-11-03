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只穿內衣投票！川粉戴MAGA帽被勸阻　當場「脫衣狂甩」失控飆罵

▲▼ 。（圖／翻攝自Reddit）

▲ 女子投票時上身僅穿著胸罩。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選倒數3天，各地已逾7500萬人參與提前投票，紐澤西州一個投票站卻發生意外插曲，一名女子違規穿戴支持川普的衣服和帽子，被要求取下時當場失控脫衣，上身僅穿著內衣，對著選務人員破口大罵，令現場民眾傻眼。

綜合《紐約郵報》等美媒，照片中的白髮女性在紐澤西州漢密爾頓鎮一個消防站提前投票時，不僅頭上戴著印有「讓美國再次偉大」（MAGA）標語的帽子，身上還穿著支持川普的上衣，已經違反當地選舉法規。

默瑟郡選委會主席莫耶（Jill Moyer）上前提醒她取下帽子，並建議她回車上拿件外套遮住上衣，還打算幫她排隊保留位置，未料「我都還沒說完，她就把上衣脫了，還甩來甩去」。

女子當場脫下上衣，上半身僅穿著一件裸色胸罩，將衣服舉到空中揮舞，還對選務人員比中指，一邊怒罵「去死吧！」接著又喊道，「這就是我投給川普的原因！」莫耶見狀趕緊打電話報警，但女子投完票後便迅速離開。

目睹過程的民眾拍照上傳論壇，也被轉發到社群平台X，釣出川普副手范斯（JD Vance）親自回應，大讚女子是「真是個愛國者」。有網友留言表示，「我會請這位女士喝杯啤酒」，也有人批評她不尊重選務規定與現場人員。

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