一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

▲立法院財政委員會審查財政收支劃分法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日排審《財劃法》，綠營技術性杯葛，輪番提出會議詢問，上午皆在處理程序問題，未進入逐條審查，中間休息時間結束，下午一開始程序發言藍綠再開吵，民進黨立委李坤城再度提到「金孫條款」，不滿為何台北市可保障3％，國民黨籍的召委陳玉珍卻回說，「你為什麽只願意說不願意做」，引爆台下眾綠委怒火，連番要求陳玉珍道歉，場面一度混亂，讓陳玉珍也氣炸，起身狠嗆「當主席沒有請你講話就閉嘴，你就沒有發言地位！」

李坤城程序發言時提到，財委會現在週三邀請各個縣市要派人來，到時可能就要逐條討論，他地方拿到錢要幹嘛，這要提出計畫，而新北市財政局長說，北市拿三%沒關係，市長侯友宜說什麼是老大哥，但這不應是侯友宜說了算，台北市已經那麼有錢，為什麼新北市沒有這種保障？

李坤城發言結束後，陳玉珍便回應，希望李坤城也能趕快提案；李坤城不滿，「不要再評論我的發言」，他是質疑為什麼要被割肉，新北市還說沒關係；陳玉珍則再回應，「我不知道你為什麽只願意說不願意做」。

此話一出，台下綠委紛紛開轟，批評陳玉珍不該批評委員發言，民進黨立委洪申翰也起身反應陳玉珍應向李坤城道歉，陳玉珍怒火上來，拿起麥克風回罵，「請你尊重我，我是主席，我有請你講話嗎？」

現場秩序仍一片混亂，陳玉珍再度高分貝飆罵，「我很客氣，我比你們還客氣，我有請你們講話嗎？全部都回座！當主席沒有請你講話就閉嘴，你就沒有發言地位 」。

國民黨立委賴士葆發言時則指出，綠營就想要癱瘓財委會，杯葛《財劃法》，立法院不是嗆來嗆去的地方，叫人家道歉，是要道什麼歉？這次財委會為什麼一開始不先開始程序，卻是先讓非該委員會的會議詢問開始？就是陳玉珍被欺負，她宅心仁厚，被民進黨拖，希望快點進入逐條審查。