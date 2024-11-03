康芮又奪1命？台中男騎車上班疑遭樹壓亡　時間在「陸警解除前」

▲台中一名陳男1日6時許、康芮颱風陸警解除前，騎車外出上班疑似遭路樹砸死。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

康芮颱風侵台全台有多地樹倒災害，1日台中市風雨未達標，正常上班上課，一名45歲陳男一早6點要騎車到工業區上班，途中疑似因樹倒發生車禍，送醫後死亡。警方仍在追查監視器畫面，要釐清是「樹先倒再撞上」還是「樹倒直接壓中陳男」。而陳男是在陸警解除前疑似遭路樹砸中死亡，是否為康芮新增災情，仍要由相關機關判定。

第六警分局說，該案發生在1日6時2分，陳男騎乘機車沿著西屯區五權西路直行，要前往台中工業區上班，行經工業區十九路口附近時，發生車禍，陳男被緊急送往中港澄清醫院搶救，仍宣告不治。

該案傳出陳男疑似遭路樹壓中，但警方到場時，陳男已經被救護車送醫搶救，現場部分路樹也已經被排除。警方調閱監視器，發現該路口監視器並未拍攝到事故地點，陳男究竟是騎車撞上倒塌路樹，還是路樹壓中陳男，仍待釐清中。

家屬發文指出，爸爸遭路樹砸到送醫不治，懇求有錄到畫面的網友，能夠提供行車紀錄器或是監視器畫面。警方也證實，正在積極調閱中，目前仍未發現有影像拍攝到，有民眾拍攝到相關畫面，可提供給第六警分局交通分隊。

根據中央災害應變中心統計，康芮颱風本次釀3人死亡，分別是南投縣1名56歲泰國籍女性開車遭樹木壓傷送醫不治；台北市一名48歲男性騎車遭電線桿壓到送醫不治；桃園市一名外籍移工在工作平台摔落送醫不治。

陳男車禍死亡案，當天雖未停止上班上課，但時間是1日上午6時，氣象署則是在當日11時才解除陸上警報，陳男死亡是否屬於在康芮颱風侵台再增1例死亡災情？警方則說，該起車禍已依照規定通報，要由中央權責單位判定。