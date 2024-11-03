改名再出道！人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」：為了活下去

▲七瀨愛麗絲分享出道原因。（圖／翻攝自七瀨愛麗絲IG）



記者施怡妏／綜合報導

知名AV女優七瀨愛麗絲（七瀬アリス）外型甜美，擁有大批粉絲，近日受邀接受台灣AV達人「一劍浣春秋」的專訪，透露因為在疫情期間財務困窘，帳戶只剩下2萬日圓（約新台幣4174元），「為了要活下去」，所以才以七瀨愛麗絲這個藝名，在日本AV片商IdeaPocket出道。

一劍浣春秋在「Play NO.1」發文，七瀨愛麗絲過去曾用過不同的藝名拍片，好奇「為何會選擇以七瀨愛麗絲這個名字再度出道？」對此，七瀨愛麗絲坦言，因為疫情期間無法工作，某天查看存款時，發現自己只剩下2萬日圓，「意識到再不做點什麼一定會餓死，所以沒有太多考慮，只為了活下去」。

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一劍浣春秋驚呼，這是在訪問眾多AV女優時，「史上最直接的答案」。雖然七瀨愛麗絲在出道初期經常更換事務所，甚至一度休業，不過，一劍浣春秋表示，訪談中可以感覺到七瀨愛麗絲對於未來的期許和努力。

目前，七瀨愛麗絲不僅是日本三大AV片商的專屬女優，也積極尋求海外市場的發展機會，甚至在各種小型活動中與影迷進行親密互動。七瀨愛麗絲也表示，希望能逐步在各個領域發展，讓更多的人認識和喜歡她。

事實上，七瀨愛麗絲10月26日意外現身2024年台灣同志遊行，27日就發文透露已經回到日本，預告將於11月1日至3日再次來台，屆時將舉辦攝影會，再度和粉絲見面。

▼七瀨愛麗絲現身台灣同志遊行。（圖／翻攝自七瀨愛麗絲IG）

