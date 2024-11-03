烏鴉愛記仇「17年才淡忘」！　付保護費秒變保鑣報恩

▲烏鴉記憶力超群。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

許多人都知道大象擁有驚人的記憶力，但研究顯示，烏鴉的超群記憶力竟然能與大象相媲美。烏鴉對激怒或威脅過牠們的人可以記仇長達17年，而且很會認人臉，甚至記得復仇對象的回家路線。

綜合外電報導，這項針對烏鴉的研究始於2006年，華盛頓大學環境科學教授馬茲拉夫（John Marzluff）戴上嚇人的面具，在校園捕捉了7隻烏鴉，並在放生前為牠們的腿上標記了識別環。之後只要馬茲拉夫教授和他的助手們戴上相同的面具在校園內走動時，烏鴉就會發動攻擊。

馬茲拉夫教授回憶，有一次在校園裡遇到53隻烏鴉，其中47隻就對他發出具有攻擊性的叫聲。他表示，由於這一數量遠超過最初捕捉的烏鴉群，顯示烏鴉能夠從同伴的行為中學會辨認對牠們具威脅性的對象。

這些烏鴉的攻擊性反應在2013年達到高峰，之後逐漸減少，到2023年9月的一次實驗中，攻擊行為才完全消失，但距離實驗開始已經過17年之久。

研究團隊還用了時任美國副總統的錢尼（Dick Cheney）的面具餵食烏鴉，但並未對牠們施加任何威脅，後續也沒被烏鴉騷擾，顯示烏鴉確實能夠分辨對自己有威脅的對象的外貌。

另一項實驗中，學生們在西雅圖地區使用不同面具來捕捉烏鴉，志願者則隨機佩戴這些面具，無法知曉哪個面具在烏鴉眼中是「危險」或「中性」。佩戴「危險」面具的志願者波克馬斯基（Bill Pochmerski）表示，「烏鴉吵鬧不休，明顯不是隨便發怒，牠們就是針對我。」

美國西雅圖一名IT界人士也分享類似經驗，他一次在後院看到烏鴉攻擊知更鳥巢穴，拿工具介入阻止後，就開始遭到愛記仇的烏鴉不斷騷擾，直到搬家為止。烏鴉的記憶力令他相當驚訝，「牠們記得我的上下班時間和路線，甚至會從我下車就一路尾隨。」

會記仇也懂得報恩，加拿大溫哥華一名電台女主持人就分享，因為不想在遛狗時再次遭到烏鴉襲擊，所以都會準備一些飼料或花生當作「保護費」，結果真的有用。一對常收她「保護費」的烏鴉，就在其他烏鴉對她發動攻擊時挺身而出，將襲擊的烏鴉趕走。